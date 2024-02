Xem video:

Tình huống trên được ghi lại bằng camera hành trình trên ô tô taxi của tài xế Nguyễn Chí Thành Trung (Thanh Hoá), khi anh di chuyển trên đường trong thôn Tân Đoài, xã Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Anh Trung cho biết khi nhìn thấy chiếc Toyota Fortuner từ xa, anh đã chủ động giảm tốc khi đến gần ngã 3 với suy nghĩ để khoảng trống cho tài xế xe phía trước lách sang bên phải để tránh. Tuy nhiên, chiếc Toyota vẫn dừng giữa đường và có ý chờ đợi.

Sau đó, tranh cãi đã xảy ra giữa hai tài xế. Anh Trung kể, người lái chiếc Toyota Fortuner cho rằng anh Trung phải là người rẽ sang bên trái để nhường cho anh ta đi thẳng với lý do nhà ngay phía trước. Trong khi đó, anh Trung cho rằng chiếc Toyota chỉ cần lách nhẹ sang phải là hai xe sẽ dễ dàng tránh được nhau. Hơn nưa, xe Toyota gần khoảng trống bên phải hơn so với xe taxi do anh Trung lái thì cần có trách nhiệm nhường đường theo đúng Luật Giao thông đường bộ.

Cảm thấy khó thuyết phục được người tài xế và bản thân cũng phải đi đón khách nên anh Trung sau đó đành phải rẽ trái nhường cho chiếc Toyota Fortuner tiếp tục đi thẳng.

Theo quy tắc nhường đường trong Luật Giao thông đường bộ 2008, tại nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi. Bên cạnh đó, việc chủ động nhường đường khi có đủ điều kiện cho phép còn là hành động đẹp trong văn hoá giao thông.

Nguồn video: Nguyễn Chí Thành Trung

