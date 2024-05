Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 4/2024, tổng doanh số xe bán tải bán ra tại Việt Nam đạt 1.436 xe, giảm 20,3% so với tháng 3 (1.804 xe) và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước (1.641 xe).

Biểu đồ doanh số xe bán tải tháng 3 và tháng 4. Ảnh: Chí Tâm

Mặc dù vậy nhưng Ford Ranger vẫn là mẫu xe có thị phần lớn nhất, doanh số đạt 1.262 xe, chiếm 87,8% tổng doanh số xe bán tải được bán ra trong tháng 4. Bốn mẫu xe có doanh số thấp đều đến từ Nhật Bản, trong đó Mitsubishi Triton có doanh số giảm 33,3% so với tháng trước, Isuzu D-Max chỉ bán được 30 xe, Mazda BT-50 và Toyota Hilux không bán được xe nào trong tháng.

Dưới đây là doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 4/2024:

Ford Ranger: 1.262 xe

Ford bán được 1.262 chiếc Ranger trong tháng 4/2024, giảm 18% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung hiện nay, Ranger là mẫu xe có doanh số cao nhất, liên tục lọt top 10 xe bán chạy hàng tháng và chiếm thị phần lớn trong phân khúc.

Ford Ranger được mệnh danh là 'vua bán tải' ở Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam

Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối các phiên bản XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt Raptor với giá bán dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Trong đó, Ranger Raptor là mẫu xe đang có giá bán cao nhất, được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan và Ranger Stormtrak bán trên nền tảng trực tuyến, giá 1,039 tỷ đồng.

Mitsubishi Triton: 144 xe

Trong tháng 4, có 144 chiếc Triton được Mitsubishi bán ra và doanh số này sụt giảm 33,3% so với tháng trước nhưng tăng 46% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2023 (98 xe). Tính luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, có tổng cộng 579 chiếc Triton đã được bán ra, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023 (682 xe).

Mitsubishi Triton có hệ động lực vượt trội trong phân khúc. Ảnh: Mitsubishi Ninh Bình

Mitsubishi Triton hiện đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động từ 650-905 triệu đồng. Dù không phải là mẫu xe bán chạy nhất nhưng Triton có khả năng vận hành khá nổi bật, sử dụng động cơ dầu tăng áp 2.4L công suất 181 mã lực và mô-men xoắn đạt 430Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và chế độ dẫn động bốn bánh.

Isuzu D-Max: 30 xe

Trong tháng 4, Isuzu Việt Nam bán được 30 chiếc D-Max, giảm 36,2% so với tháng 3/2024 (47 xe) nhưng tăng 57% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2023 (17 xe). Lũy kế từ đầu năm 2024, chỉ có 106 chiếc Isuzu D-Max được bán ra thị trường, chỉ bằng một phần nhỏ so với mẫu xe dẫn đầu hiện nay là Ford Ranger với doanh số luỹ kế đạt 4.842 xe.

Isuzu D-Max kém hấp dẫn so với các đối thủ trong phân khúc. Ảnh: Isuzu Việt Nam

Isuzu D-Max không phải là lựa chọn hấp dẫn tại thị trường Việt Nam dù rất được ưa chuộng ở các nước Đông Nam Á khác. Mẫu xe này nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng. Isuzu D-Max trang bị động cơ dầu tăng áp 1.9L, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tuỳ chọn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.

Toyota Hilux: 0 xe

Hilux là mẫu xe bán tải có doanh số ấn tượng tại một số thị trường quốc tế nhưng vô cùng hẩm hiu tại Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2024, Toyota chưa bán được chiếc Hilux nào đến tay khách hàng. Mẫu xe này hiện có một phiên bản duy nhất với giá bán 852 triệu đồng.

Toyota chưa bán được chiếc Hilux nào sau 4 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Toyota Việt Nam

Toyota Hilux tại Việt Nam sử dụng động cơ diesel 2.4L, công suất 148 mã lực và mô-men xoắn đạt 400Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Việc chỉ trang bị duy nhất hệ dẫn động cầu sau và thông số động cơ "khiêm tốn" đi kèm mức giá bán tương đối cao đã khiến Toyota Hilux giảm khả năng cạnh tranh so với các đối thủ khác.

Mazda BT-50: 0 xe

Tương tự như Toyota Hilux, Mazda không bán được chiếc BT-50 nào trong tháng 4 vừa qua. Luỹ kế sau 4 tháng, chỉ 5 chiếc BT-50 được bàn giao tới tay khách hàng. Vào đầu tháng 5, THACO cũng âm thầm "gạch tên" mẫu xe này ra khỏi website chính thức của Mazda Việt Nam và tạm ngừng kinh doanh.

Mazda BT-50 đã tạm ngưng bán. Ảnh: Wiki

Trước khi ngừng bán, Mazda BT-50 được rút gọn chỉ còn 2 phiên bản số sàn và số tự động, giá bán lần lượt 584 triệu đồng và 644 triệu đồng. BT-50 sử dụng động cơ diesel tăng áp VGS 1.9L, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. So với các đối thủ trong phân khúc, Mazda BT-50 kém hấp dẫn hơn về trang bị, khả năng vận hành nên doanh số thấp là điều không tránh khỏi.

