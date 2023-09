Trong hai ngày 14-15/9, TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quang Nhật (SN 2005, ở Xuân Mai, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Đại Nghĩa (đã chết) và anh Dương Công Toản (thương tích 58%).

Bị cáo Trần Quang Nhật tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 12/1, tại phòng 101 của quán hát karaoke Đoan Trang (thuộc thôn Tân Thành, xã Tháo Hòa, huyện Hàm Yên), do mâu thuẫn trong quá trình giao lưu hát karaoke, Trần Quang Nhật bị anh Hoàng Đại Nghĩa (ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) dùng micro đập 1 phát vào sau gáy.

Nhật cầm cốc thủy tinh đập 1 phát trúng vào mặt của anh Nghĩa. Anh Nghĩa cầm chai bia đập và dùng tay đấm nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của Nhật.

Anh Dương Công Toản (ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) dùng tay, chân đấm đá vào đầu, chân Nhật. Lúc này Nhật cầm dao nhọn (dài 20cm, bản rộng 2cm) đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng anh Toản gây thương tích; đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của anh Nghĩa gây thương tích nặng.

Hậu quả khiến anh Nghĩa chết trên đường đi cấp cứu, anh Toản bị tổn hại cơ thể 58%.

Trong phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Trần Quang Nhật thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố và cho rằng bản thân bị cáo bị anh Nghĩa, anh Toản đánh nên mới dùng dao đâm lại các nạn nhân. Bị cáo rất lo sợ vì làm trái với pháp luật, cầu mong gia đình bị hại tha thứ cho bị cáo.

Trước lời khai của bị cáo Nhật, bị hại Dương Công Toản cho rằng, bản thân không dùng tay chân đánh bị cáo Nhật, khi thấy anh Nghĩa bị đâm thì lên đỡ.

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi các nhân chứng về việc có biết, nhìn thấy sự việc mâu thuẫn giữa Nghĩa, Toản và Nhật hay không, phần lớn các nhân chứng đều cho biết, sự việc diễn ra nhanh, do ánh sáng kém nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe có tiếng cốc, chai bia và tiếng nhạc trong phòng.

Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang nhận định, dựa vào lời khai cũng như hồ sơ vụ án có đủ căn cứ chứng minh Trần Quang Nhật phạm tội “Giết người” nên đề nghị mức án từ 14-15 năm tù.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho 2 bị hại cho rằng, trong vụ án còn nhiều tình tiết cần được HĐXX xem xét, làm rõ: Ngoài bị cáo Nhật, có hay không đồng phạm cùng tham gia đánh anh Nghĩa và anh Toản. Vì theo lời khai của người làm chứng Trần Quốc Tuấn, còn có nhiều đối tượng khai đuổi theo anh Toản khi anh Nghĩa bị đâm trong quán hát.

Luật sư cũng cho rằng, VKS cho bị cáo Nhật được hưởng tình tiết giảm nhẹ là đầu thú theo khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ. Bởi vì, khi sự việc xảy ra người nhà của anh Nghĩa đã báo công an; đối tượng Nhật sau khi gây án đang trong lúc chạy trốn thì bị công an bắt giữ tại Bệnh viện Hàm Yên, chứ không phải đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX vào nghị án kéo dài và sẽ thông báo về thời gian tuyên án sau.