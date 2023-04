Người dùng Twitter thức giấc ngày 21/4 trong sự hỗn loạn còn lớn hơn trước sau khi nền tảng này bắt đầu “thanh trừng” các tài khoản tích xanh cũ không đóng phí. Từ ngôi sao, người nổi tiếng, nhà báo, tổ chức chính phủ,... bất kỳ ai chưa đăng ký Twitter Blue giá 8 USD một tháng đều mất tích xanh.

Twitter bắt đầu xóa tích xanh trên các tài khoản được xác thực từ trước nhưng chưa đăng ký Twitter Blue. (Ảnh: insidesport)

Theo CNN, hàng loạt tổ chức tin tức đã mất tích vàng, một biểu trưng khác mà đội ngũ Twitter phát triển trong vài tháng trước. Điều này cho thấy họ cũng từ chối trả 1.000 USD/tháng để được giữ tích vàng.

Một số người dùng Twitter nổi bật như LeBron James, William Shatner, Stephen King không đồng ý trả tiền, khiến ông chủ Elon Musk phải can thiệp. Dường như nhận thấy rắc rối sẽ xảy ra nếu những tài khoản này không được xác thực, Musk tuyên bố bỏ tiền túi để giữ lại tích xanh cho trang của James, Shatner và King.

“Tài khoản Twitter của tôi nói rằng tôi đã đăng ký Twitter Blue. Tôi không làm vậy. Nó cũng nói tôi đã cung cấp số điện thoại, điều tôi không làm”, King đăng tweet. Đáp lại, Elon viết: “Cung kính chào đón” kèm biểu tượng cầu nguyện.

Dù một số vấn đề xuất phát từ việc xóa tích xanh có thể được giải quyết trong vài ngày tới, sự thay đổi khiến người dùng càng khó khăn hơn để xác định tính chân thực của một tài khoản và làm tổn hại đến vai trò như một trung tâm tin tức của Twitter. Tích xanh nay không còn là một dấu hiệu cho thấy chủ nhân tài khoản đã được Twitter xác thực. Thay vào đó, nó chỉ phản ánh sự thật duy nhất là họ trả tiền để có tích xanh.

Những thử nghiệm trước đó cũng dẫn đến hỗn loạn tương tự, buộc Twitter phải tạm dừng triển khai chương trình nhiều lần. Tuy nhiên, sau cùng nền tảng vẫn tiếp tục kế hoạch với hi vọng tăng cường doanh thu Twitter Blue, bù đắp cho doanh thu quảng cáo giảm.

Theo CNN, sau khi bị mất tích xanh vào ngày 20/4, tài khoản Twitter chính thức của thành phố New York đã phải đăng tweet thông báo vào buổi chiều: “Đây là tài khoản Twitter thực sự đại diện cho chính quyền thành phố New York”. Một lúc sau, tài khoản Twitter khác dùng chung ảnh đại diện bình luận dưới tweet: “Không đúng. Đây mới là tài khoản Twitter đại diện thật sự và được vận hành bởi chính quyền thành phố New York”.

Đến sáng ngày 21/4, tài khoản của thành phố được xác thực trở lại với dấu tích màu xám, thể hiện “tài khoản của chính phủ hoặc tổ chức đa phương”. Điều tương tự cũng diễn ra với Giáo hoàng Francis, người bị mất tích xanh ngày 20/4.

Bên cạnh đó, Twitter còn bỏ nhãn “báo chí được chính phủ tài trợ” trên các tài khoản thuộc về CBC và NPR (Canada). NPR thông báo rút khỏi Twitter do nhãn gây hiểu lầm về tính độc lập của tờ báo. Nhãn “báo chí liên kết với nhà nước” của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) và RT (Nga) cũng biến mất.

Theo NPR, Musk loại bỏ tất cả các nhãn báo chí trên nền tảng sau gợi ý từ tác giả Walter Isaacson, người đang viết tiểu sử cho ông.

(Theo CNN)