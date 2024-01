Sáng 20/1, rất nhiều người dân, đồng đội, người thân đã đến đưa tiễn Trung tá Trần Duy Hùng (SN 1983, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang lễ của Trung tá Trần Duy Hùng được tổ chức trang trọng với sự có mặt của hàng trăm người dân, đồng đội và người thân trong gia đình

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, Trung tá Trần Duy Hùng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha Trung tá Trần Duy Hùng nguyên là cán bộ công an, đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba, Huân chương Chiến công hạng nhất khi phục vụ trong lực lượng công an. Còn mẹ từng được Thủ tướng tặng Bằng khen vì có công trong kháng chiến chống Mỹ.

Tốt nghiệp Đại học Luật (Đại học Huế), nhưng với truyền thống của gia đình và ước mơ được tiếp nối công việc của cha, sau khi ra trường, anh Trần Duy Hùng làm đơn xin tuyển dụng vào ngành công an và được tổ chức bố trí qua nhiều đơn vị.

Sau nhiều năm cống hiến trong lực lượng, Trung tá Trần Duy Hùng được đánh giá có bề dày kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm, trực tiếp đương đầu với đủ loại tội phạm hình sự, ma túy... Anh đã đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng cộm cán, manh động, liều lĩnh.

Điển hình, vào ngày 25/12/2019, Trung tá Trần Duy Hùng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng Châu Văn L. (trú phường An Tây, TP Huế) đột nhập nhà dân lấy trộm 6 giỏ lan. Ngày 1/7/2020, anh cùng đồng đội đã điều tra, bắt giữ đối tượng vào nhà của một người dân ở phường An Tây, cạy cửa, tắt camera an ninh, lấy trộm 2 điện thoại iPhone...

Chuyển đến công tác tại Công an phường Thủy Vân vào tháng 11/2021, Trung tá Trần Duy Hùng đã trực tiếp phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ, bắt giữ Trần Đại Tường Ng. (SN 1986; ngụ phường Phú Thượng, TP Huế) khi có hành vi đột nhập nhà thờ Dạ Lê để trộm đồ.

Gần đây nhất, chiều tối 12/1, sau khi nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân) có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, Trung tá Trần Duy Hùng cùng lực lượng công an phường nhanh chóng đến hiện trường để xử lý.

Người thân, người dân nghẹn ngào trước sự anh dũng hy sinh của Trung tá Trần Duy Hùng

Tại hiện trường, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân cùng đồng đội đã vận động, yêu cầu Sang về nhà, tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Tuy nhiên, bằng thái độ hung hãn của một kẻ tội phạm, Sang chạy về nhà cầm theo một con dao Thái Lan, quay trở lại hiện trường đâm nhiều nhát vào người khiến Trung tá Trần Duy Hùng bị thương nặng và không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Sang để điều tra hành vi giết người.

Tại lễ đưa tang sáng nay, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an TP Huế khẳng định, sự hy sinh anh dũng của Trung tá Trần Duy Hùng là mất mát quá lớn đối với gia đình và lực lượng công an, của nhân dân địa phương.

Trung tá Trần Duy Hùng ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại mẹ già, người vợ không có công việc ổn định và con thơ. Trước sự hy sinh dũng cảm của Trung tá Trần Duy Hùng, Công an TP Huế sẽ tham mưu, đề xuất những chế độ, chính sách cho người chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.