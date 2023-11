Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài 88 bị can đã khởi tố và 86 bị can đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau. Liên quan đến vụ án, có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi sai phạm, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng và chính quyền.

Liên quan đến vụ án có 7 cá nhân có sai phạm trong quá trình thanh tra, nhận tiền từ Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, quá trình tham gia đoàn thanh tra, họ là cấp dưới, chỉ là thành viên đoàn thanh tra, chỉ tham gia một phần việc.

Các báo cáo do họ thực hiện đã phản ánh trung thực nội dung, kết quả thanh tra. Những thành viên này không được bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II, trưởng Đoàn thanh tra) phân công nhiệm vụ tổng hợp số liệu chung về thực trạng tài chính, nợ xấu và các sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan.

Khi ký biên bản họp Đoàn, những người này chỉ được tham gia ý kiến đối với phần việc thực hiện nên không biết toàn bộ nội dung kết quả thanh tra, không biết thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB. Trong khi đó, một số nội dung thanh tra đã bị Tổ tổng hợp biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của bà Đỗ Thị Nhàn.

CQĐT đánh giá tính chất, mức độ hành vi của họ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn và họ đều không có chức vụ trong quá trình thanh tra.

Quá trình làm việc với CQĐT, những người này đã thành khẩn khai báo về sai phạm và việc nhận tiền, tích cực hợp tác giúp CQĐT nhanh chóng làm rõ vụ án.

Trong số 7 người này, các ông Phạm Quốc Thịnh, Phạm Hồng Linh, bà Nguyễn Lan Hương đã chủ động khai báo 4 lần nhận tiền, trong đó 2 lần trả lại, mỗi người nhận và sử dụng 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hà Linh chủ động khai báo được SCB đưa tổng số tiền 6.000 USD và 50 triệu đồng. Ông Lại Văn Bách và các bà Bùi Vũ Hồng Trang, Phạm Thị Thùy Linh khai báo được SCB đưa tiền 5 lần, tổng cộng mỗi người nhận 9.000 USD và 100 triệu đồng.

CQĐT đánh giá lời khai của những người này phù hợp lời khai của các thành viên khác, phù hợp với lời khai của ông Võ Hoàng Tấn Văn (cựu TGĐ Ngân hàng SCB) về việc chỉ đạo nhân viên Ngân hàng SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên không chức vụ trong đoàn mỗi lần từ 30-50 triệu đồng/người.

Tất cả 7 người này đã chủ động nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận từ Ngân hàng SCB trước khi vụ án được khởi tố. Do đó, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 7 cá nhân này mà đề nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Những người giữ vai trò thứ yếu

CQĐT làm rõ hành vi của nhóm cán bộ ở cấp đơn vị/chi nhánh cho vay; tái thẩm định cho vay; tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho HĐQT, Ban Kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định đối với các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vay vốn Ngân hàng SCB…

Theo QCĐT, các cá nhân này đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng SCB.

Những đối tượng chính, giữ vai trò chủ chốt, lãnh đạo các bộ phận trên đã bị khởi tố bị can trong vụ án. Quá trình điều tra, những người này đã tích cực hợp tác, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm, do vậy CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.

Liên quan đến vụ án, CQĐT xác định được với nhóm đối tượng được thuê đứng tên khoản vay, đứng tên đại diện pháp luật công ty ký hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, ký chứng từ, chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính…liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định đối với các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vay vốn Ngân hàng SCB.

Theo CQĐT, đây là các đối tượng có vai trò thứ yếu, ngoài tiền lương được trả, họ không được hưởng lợi gì khác, bản thân không nhận thức được hành vi đứng tên như trên giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng.

Họ cũng là những người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê, trong đó, những đối tượng chính, giữ vai trò chủ chốt ở các bộ phận đã bị khới tố bị can trong vụ án. Quá trình điều tra, những người này đã tích cực hợp tác, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm, do vậy CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Liên quan đến vụ án, một số người đã chết nên CQĐT cũng không xem xét trách nhiệm hình sự.