US News công bố top 10 đại học tốt nhất nước Mỹ năm học 2022-2023

Theo công bố ngày 12/9 của US News and World Report (USNEWS), Bảng xếp hạng quốc gia các trường đại học Mỹ không thay đổi so với năm trước, với ĐH Princeton và HV Công nghệ Massachusetts (MIT) xếp ở vị trí số 1 và số 2.

Các trường khác trong top 10 phần lớn cũng giữ nguyên, chỉ có một số ít biến động. ĐH Harvard năm trước đứng ở vị trí thứ 2 cùng với MIT, năm nay xuống vị trí số 3. ĐH Yale ở Connecticut xếp vị trí thứ 5, trong khi ĐH Stanford ở California đã tăng từ vị trí thứ 6 của năm ngoái lê vị trí số 4, xếp sau Harvard.

Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2022-2023

STT Tên trường Học phí Số sinh viên 1 Princeton University $57,410 5,321 (mùa thu 2021) 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) $57,986 4,638 (mùa thu 2021) 3 Harvard University $57,261 7,153 (mùa thu 2021) 4 Stanford University $57,261 7,153 (mùa thu 2021) 5 Yale University $62,250 6,536 (mùa thu 2021) 6 University of Chicago $62,940 7,526 (mùa thu 2021) 7 Johns Hopkins University $60,480 6,132 (mùa thu 2021) 8 University of Pennsylvania $63,452 9,962 (mùa thu 2021) 9 California Institute of Technology $60,864 987 (mùa thu 2021) 10 Duke University $63,054 6,883 (mùa thu 2021) ĐH Chicago đứng ở vị trí thứ 6, trong khi ĐH Pennsylvania và ĐH Johns Hopkins ở Maryland đều tăng nhẹ trong bảng xếp hạng - lần lượt từ vị trí thứ 8 và thứ 9 - lên vị trí thứ 7. Viện Công nghệ California đứng ở vị trí thứ 9. Xếp ở vị trí thứ 9 vào năm ngoái, ĐH Duke ở Bắc Carolina và ĐH Northwestern ở Illinois tụt xuống cuối cùng trong top 10. ĐH Columbia không được xếp hạng do đã khai khống dữ liệu với US News

Trong top 50 cũng không có quá nhiều sự thay đổi về thứ tự của các trường đại học. Duy chỉ có ĐH Columbia - từng được US News & World Report xếp hạng thứ 3 tại Mỹ vào năm 2021, đã không còn có mặt trong danh sách do báo cáo không chính xác các số liệu trong hai hạng mục cho Bảng xếp hạng đại học của US News.

ĐH Illinois Urbana-Champaign đã tăng từ vị trí 47 lên vị trí thứ 41.

Học phí của các trường top 10 giao động trong khoảng từ 57,000-63,000 USD mỗi năm (tương đương từ 1.3-1.48 tỷ đồng). Các trường luôn duy trì mức chấp nhận thấp, ví dụ như Harvard chỉ có tỉ lệ chấp nhận khoảng 5%, Yale là 6% và Stanford là 5,2%.

Doãn Hùng (Theo US News)