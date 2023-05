Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Bộ gửi thư khen, biểu dương thành tích của Công an TP.HCM trong việc triển khai hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, được phát hiện từ ngày 16/3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lãnh đạo Bộ Công an có thư khen thành tích của Công an TP.HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung thư khen cho hay, lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn các tội phạm lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy.

Qua đó, chuyên án đã triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương; khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm; thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

“Những chiến công nối tiếp chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP.HCM, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; thể hiện tinh thần mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương... góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND”, thư khen nêu.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 78 bị can liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Trong thư khen, Bộ Công an yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh đấu tranh chuyên án, điều tra mở rộng các vụ án ma túy có liên quan. Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để tổ chức, cá nhân chủ động cảnh giác phòng ngừa, tích cực phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, từng bước vô hiệu hóa nguồn cung ma túy vào trong nước.

Như đã thông tin, sáng 16/3, lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm tra hành lý của nhóm 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines khi nhập cảnh từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu VN 10.

Xác định nghi vấn, lực lượng Hải quan phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã đưa 4 nữ tiếp viên cùng hành lý vào khu vực riêng để soi chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng.

Cụ thể, trong 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên, lực lượng chức năng tìm thấy 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp, gồm 8.400 gram viên nén màu xám, 3.080 gram chất bột màu trắng, tất cả các mẫu thử đều là ma túy.

Nhóm tiếp viên khai rằng, khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay" một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá bận việc, họ chỉ kiểm tra vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường.

Công an TP.HCM đã tạm giữ 4 nữ tiếp viên cùng tang vật để lấy lời khai. Tuy nhiên, đến ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines và đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất.

Theo Công an TP.HCM, các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma tuý từ Pháp về Việt Nam, không biết trong các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy.

Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan khác đã lần theo dấu vết, triệt phá nhiều đường dây chuyển ma túy từ nước ngoài về, tiêu thụ tại Việt Nam.

Công an làm rõ, thủ đoạn lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại TP.HCM, Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm ở TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.