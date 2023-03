Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 4 nữ tiếp viên của hãng Hàng không Vietnam Airlines gồm: Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh để lấy lời khai, điều tra vụ chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Nguồn thông tin cho biết, qua giám định đã xác định rõ, lượng tang vật 8.400 gram viên nén và 3.080 gram chất bột màu trắng, tổng cộng hơn 11kg, đều là ma túy.

Đến nay, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan đã lấy lời khai chi tiết của 4 nữ tiếp viên và làm rõ về đường đi của hơn 11kg ma túy. Tuy nhiên, công an đang tập trung xác minh, điều tra về lời khai của 4 nữ tiếp viên, những người liên quan và truy tìm người nhận hàng tại Việt Nam, để làm rõ bản chất vụ việc.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 16/3 bởi Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi Cục Hải quan Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM) khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu VN 10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ma túy dạng viên và dạng bột được cất giấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, lực lượng hải quan có những nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng soi chiếu hành lý của phi hành đoàn. Ngay sau đó, đơn vị này báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM để điều động các đội nghiệp vụ cùng tham gia và phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an và Đồn công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để kiểm tra trọng điểm đối với nhóm 4 nữ tiếp viên.

Nghiệp vụ soi chiếu của hải quan sân bay phát hiện nghi vấn trong hành lý 4 nữ tiếp viên nên đã phối hợp nhiều cơ quan kiểm tra, phát hiện ra lượng ma túy khủng. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Qua đó đã phát hiện tổng cộng hơn 11kg ma túy dạng viên nén và dạng bột được cất giấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng ở trong hành lý của cả 4 nữ tiếp viên.

Thông tin từ lực lượng tại hiện trường khi khám xét cho hay, 4 nữ tiếp viên đã hợp tác, không có phản ứng.

Cả 4 người này đều tỏ thái độ bất ngờ, bàng hoàng và khóc khi nghe thông báo bên trong các hộp đánh răng trong hành lý của họ, đều là ma túy.

4 nữ tiếp viên khai, tại Pháp, họ đã nhận lời nhờ vả của một người (chưa rõ lai lịch) để chuyển một lượng hàng về Việt Nam cho người nhà và được trả công hơn 10 triệu đồng. Khi tiếp nhận hàng là các hộp kem đánh răng, họ nhận thấy không có gì bất thường, nên nhận lời chuyển hàng.

Các hộp kem đánh răng giấu ma túy dạng viên và bột được chia ra, cất giấu trong hành lý của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng và xác định rõ lượng ma túy trong từng kiện hành lý của các nữ tiếp viên. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Những tiếp viên này còn khai báo, phía giao hàng tại Pháp có thông báo khi về đến Việt Nam thì sẽ có người liên hệ để nhận hàng.

Nhóm 4 nữ tiếp viên do tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy điều phối, đã chia nhỏ số hàng hóa là các hộp kem đánh răng để cất vào valy hành lý của từng người.

Những hành lý này đã qua an ninh sân bay tại Pháp nhưng vừa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM thì bị phát hiện.