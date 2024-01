Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 99 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuộc Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuộc Khu công nghiệp Phú Hội, tọa lạc tại thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà An Bình (Công ty Nhà An Bình) làm chủ đầu tư.

Dự án này được xây dựng trên khu đất 1,8ha, quy mô 4 khối nhà chung cư, với tổng vốn đầu tư gần 205 tỷ đồng. Trong tổng số 371 căn hộ tại dự án, có 303 căn nhà ở xã hội và 68 căn nhà ở thương mại. Dự án đã được khởi công vào tháng 6/2023.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng được khởi công vào tháng 6/2023. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, 99 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là những căn thuộc khối nhà C3 của dự án. Khối nhà này có chiều cao 5 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 7.200m2. Phần móng khối nhà này đã được nghiệm thu hoàn thành vào ngày 19/12/2023.

Sở Xây dựng Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nhà An Bình trước khi bán, cho thuê mua 99 căn hộ nói trên phải được ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng, tuân thủ điều kiện về bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai.

Đồng thời, Công ty Nhà An Bình huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà. Khi bên mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận, công ty không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Công ty Nhà An Bình phải sử dụng vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở xã hội tại dự án. Trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc chiếm dụng sẽ phải hoàn trả lại, bồi thường và bị phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Liên quan đến dự án nói trên, tháng 12/2023, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh về đề xuất vay vốn của Công ty Nhà An Bình để thực hiện dự án.

Qua xem xét hồ sơ, Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng thống nhất cho Công ty Nhà An Bình vay với hạn mức 64 tỷ đồng, thời hạn vay 5 năm và lãi suất 6,84%/năm.

Do số tiền cho vay lớn hơn 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng nên thẩm quyền quyết định thuộc UBND tỉnh.