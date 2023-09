Ahamove là một trong những doanh nghiệp giao vận hàng đầu tại Việt Nam

Chương trình CMC Cloud Talk lần này có sự tham gia của ông Lâm Duy Diễn - chuyên gia điện toán đám mây tại CMC Telecom cùng vị khách mời đến từ đơn vị vận tải giao nhận hàng đầu Việt Nam - ông Nguyễn Cảnh Thức, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ahamove. Nội dung chương trình là chia sẻ những góc nhìn, quan điểm mới mẻ về ứng dụng điện toán đám mây nội địa trong ngành giao vận từ kinh nghiệm triển khai thực tế.

Đầu tư nền tảng hạ tầng bắt kịp nhịp phát triển

Theo chia sẻ của ông Thức, bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam theo Nghị định 53, CMC Cloud đã giúp Ahamove xây dựng được cơ sở hạ tầng ổn định, đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng giúp đơn vị này vận hành mượt mà việc ký kết hợp đồng điện tử với hơn 200.000 tài xế trong suốt thời gian qua.

Sau 7 năm hoạt động, Ahamove là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải giao nhận, luôn là đối tác vận chuyển chuyên nghiệp của các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc và cũng là ứng dụng quen thuộc của các chủ cửa hàng tại những thành phố lớn. Tuy nhiên, khi số lượng tài xế ngày càng tăng cao, việc tuyển dụng, ký hợp đồng giấy và quản lý dữ liệu nhân sự trở nên rất phức tạp và tốn kém. Để giải quyết vấn đề này, Ahamove đã chuyển hình thức ký hợp đồng giấy sang hợp đồng điện tử.

Với quy mô dữ liệu ngày càng lớn, để chuyển đổi hình hình thức lưu trữ và quản lý dữ liệu từ offline sang online không phải câu chuyện “một sớm một chiều”. Ahamove cần một hạ tầng có tính ổn định cao, có khả năng đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Sau thời gian nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, Ahamove đã lựa chọn giải pháp điện toán đám mây “Make in Vietnam” của CMC Telecom - CMC Cloud để triển khai cho hạ tầng mới của mình.

“Một nền tảng tốt đối với Ahamove phải là một nền tảng có khả năng giúp ứng dụng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với những giai đoạn cao điểm, khả năng chịu tải tốt, các tài nguyên tăng giảm linh hoạt theo nhu cầu của người dùng ở mọi thời điểm. Ngoài triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, Ahamove đặc biệt quan tâm các yếu tố trên khi xây dựng phần mềm giao hàng nhiều chặng Onwheel vì mọi công đoạn đều được vận hành trên Cloud. CMC Cloud đã đáp ứng tốt những yêu cầu này với khối tài nguyên lớn và chủ động co giãn linh hoạt”, Giám đốc công nghệ của Ahamove chia sẻ.

Ngoài ra, theo ông Thức yếu tố không kém phần quan trọng chính là đội ngũ tư vấn và kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ 24/7 của CMC Cloud đã giúp Ahamove luôn duy trì trải nghiệm khách hàng mượt mà nhất. App "không ngủ" và đương nhiên Cloud server cũng phải vậy, trong khi đó các sự cố hệ thống lại có thể bất chợt ghé thăm bất kể ngày hay đêm.

CTO Ahamove Nguyễn Cảnh Thức tham gia CCloud talk do CMC Telecom tổ chức

Bước tiến mới của Cloud “Make in Vietnam”

Ông Lâm Duy Diễn, chuyên gia điện toán đám mây tại CMC Telecom khẳng định: “Khả năng chịu tải và tùy biến ổ lưu trữ là yếu tố quan trọng trong việc cung cấp giải pháp cho hệ thống hóa đơn điện tử của Ahamove. Nền tảng CMC Cloud tích hợp dịch vụ Auto Scaling sẽ tự động tăng hoặc giảm số lượng máy chủ ảo được phân phối cho ứng dụng vào tất cả thời điểm theo nhu cầu sử dụng. Định kỳ 5 phút/lần, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, đưa ra cảnh báo để đảm bảo không bị quá tải VM. Kết hợp với tính năng Elastic Load Balancer, dữ liệu sẽ được cân bằng tải giữa các máy chủ hiệu quả, đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định”.

Ông Diễn cũng cho biết, để đáp ứng các tiêu chuẩn của Ahamove nói riêng và ngành giao vận nói chung, hệ thống máy chủ ảo của CMC Cloud liên tục được nâng cấp và Cloud Make in Vietnam đầu tiên đã chuyển sang thế hệ thứ 2.

CMC Cloud sở hữu nhiều công nghệ hiện đại

Ở phiên bản mới này, CMC Cloud sử dụng kiến trúc Cloud Native với công nghệ ảo hoá KVM, SDS (Software Defined Storage), SDN (Software Defined Network). Trong đó, Chip Intel Sapphire Rapids hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ nhất trên thị trường; năng lực lưu trữ không giới hạn với ổ đĩa HDD, tối ưu tốc độ đọc ghi với 100% ổ đĩa All Flash, băng thông mạng hỗ trợ lên đến 40Gbps, đều thuộc phân khúc cao nhất thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định lên tới 99,99%.

Vẫn với phương thức “Pay as you go" nhưng thay vì chi trả chi phí theo tháng/ năm, ở thế hệ mới nâng cấp của CMC Cloud, doanh nghiệp chỉ cần trả tiền theo lưu lượng sử dụng thực tế tính theo ngày.

Chương trình CMC Cloud Talk là một chuỗi các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tế của các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây cho hành trình chuyển đổi số. Từ những trao đổi và chia sẻ của bên cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chuyển đổi số, các doanh nghiệp có thể học hỏi và rút kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi số của mình.

Thúy Ngà