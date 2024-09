Theo BBC và Telegraph, video ghi từ hiện trường cho thấy các thành viên Hezbollah bị thương trên người và ở mặt khi các máy nhắn tin mà họ dùng để liên lạc phát nổ. Các máy nhắn tin dường như bị gài bẫy hàng loạt.

Khoảng 200 người đang trong tình trạng nguy kịch và Hezbollah mô tả đó là vụ xâm phạm an ninh lớn nhất đối với họ kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza giữa Israel và Hamas - đồng minh của Hezbollah.

Hezbollah, Iran và Lebanon đổ lỗi cho Israel

Đại sứ Iran tại Lebanon Mojtaba Amani cũng nằm trong số những người bị thương. Thủ tướng Lebanon và Hezbollah đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc trên và Hezbollah thề sẽ trả thù. Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, cũng lên án vụ tấn công và đề cập tới "khủng bố Israel". Mỹ hiện kêu gọi Iran kiềm chế đáp trả.

Hãng CNN đưa tin, vụ nổ máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah là kết quả của một chiến dịch phối hợp giữa quân đội và cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang mở rộng mục tiêu của mình trong cuộc xung đột hiện tại, bao gồm cả việc đưa hàng nghìn công dân trở về nhà gần biên giới với Lebanon, những người phải đi phải sơ tán vì các cuộc tấn công tên lửa liên tục.

Nỗi lo về một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah - lực lượng kiểm soát miền nam Lebanon - đã gia tăng sau khi Israel cảnh báo Mỹ hồi đầu tuần này rằng cơ hội giải quyết xung đột bằng ngoại giao ở biên giới phía bắc của nước này đang mờ dần.

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công máy nhắn tin mà Hezbollah cho rằng Israel "hoàn toàn chịu trách nhiệm", có được thiết kế để làm suy yếu nhóm vũ trang này trước một cuộc tấn công có thể xảy ra hay chỉ đơn giản là một màn phô trương sức mạnh của ông Netanyahu trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang gặp khó khăn để xoa dịu những người theo chủ nghĩa diều hâu trong nước.

Chất nổ giấu trong máy nhắn tin

Các máy nhắn tin phát nổ được lấy từ một lô hàng mới mà Hezbollah đã nhận trong vài ngày qua. Một quan chức Hezbollah cho biết hàng trăm chiến binh có các thiết bị này.

Cuộc tấn công có phối hợp diễn ra lúc 15h30 giờ địa phương ngày 17/9 và theo các báo cáo, máy nhắn tin đã kêu bíp trong vài giây trước khi phát nổ. Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, các thiết bị liên lạc đã nhận được một tin nhắn có vẻ như đến từ ban lãnh đạo Hezbollah. Và rằng, vật liệu nổ được giấu trong máy nhắn tin do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất và được chuyển đến Lebanon.

Theo một số nguồn tin của Lebanon, khoảng 3gr vật liệu nổ được giấu trong mỗi máy nhắn tin, cùng với pin và một công tắc có thể kích nổ từ xa. 3.000 máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn được gửi tới.

Hezbollah đã đặt mua khoảng 3.000 máy nhắn tin AP924 từ công ty Gold Apollo ở Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều máy trong số đó đã bị can thiệp trước khi Hezbollah nhận được chúng.

Hezbollah đã chỉ thị cho các thành viên tránh xa điện thoại di động sau khi xung đột Gaza bắt đầu và thay vào đó là dựa vào máy nhắn tin để ngăn Israel chặn liên lạc.