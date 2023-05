GP Singh, Tổng giám đốc lực lượng cảnh sát bang Assam, đã nói với các sĩ quan cảnh sát rằng chỉ số khối cơ thể (BMI) của họ sẽ được "ghi lại cụ thể" từ giữa tháng 8, và những sĩ quan "béo phì" phải giảm BMI trước tháng 11 hoặc nghỉ việc.

“Chúng tôi sẽ đưa ra thời hạn 3 tháng cho tất cả sĩ quan cảnh sát bang Assam trước khi đợt kiểm tra bắt đầu”, hãng tin RT dẫn chia sẻ của ông Singh trên Twitter.

Một quan chức cảnh sát ở New Delhi từng giảm 49kg trong 9 tháng để đảm bảo sức khỏe làm việc. Ảnh: Times of India

Cũng theo ông Singh, “tất cả những người thuộc nhóm béo phì (BMI 30+) sẽ được gia hạn thêm 3 tháng nữa để giảm cân”. Ông cũng tuyên bố để làm gương, ông sẽ là người đầu tiên kiểm tra BMI.

Những sĩ quan nào mắc các bệnh chính đáng như cường giáp sẽ được miễn kiểm tra.

Tuyên bố của ông Singh được đưa ra sau khi Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma cho hay, khoảng 300 sĩ quan cảnh sát địa phương bị xem là nghiện rượu”, và “không đủ sức khỏe” sẽ được yêu cầu nghỉ hưu sớm, nhằm cắt giảm những nhân sự “không có năng lực”.

Theo tờ Times of India, một số sĩ quan cảnh sát ở bang Assam từng bị đình công tác do say xỉn trong lúc làm nhiệm vụ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các sĩ quan cảnh sát ở Ấn Độ thường xuyên phải làm việc theo ca kéo dài, cũng như không được nghỉ ngơi, hoặc giải lao hợp lý.

Vào năm 2018, các sĩ quan cảnh sát ở bang Karnataka của Ấn Độ từng được yêu cầu giảm cân, nếu không sẽ bị khiển trách. Chỉ thị này được đưa ra sau khi nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao ở địa phương tử vong vì "các bệnh liên quan đến lối sống" như bệnh tim hoặc tiểu đường.