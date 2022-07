Áp thấp hình thành ở Biển Đông, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ mát như mùa thu

Chiều nay, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên đêm nay và ngày mai (10/7), ở khu vực Nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Còn vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3,5m.

Vị trí áp thấp lúc 13h chiều nay

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Từ khoảng ngày 11-13/7 ở vùng biển phía Nam của Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trong khi đó ở đất liền, hôm nay khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h chiều nay có một số nơi trên 50mm như: Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 99.3mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 76.8mm, Vĩnh Thạnh (Bình Định) 57.8mm,…

Từ chiều tối nay đến ngày 11/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Đêm nay và ngày mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/7.

Còn khu vực Bắc Bộ hình thái thời tiết vẫn duy trì như những ngày qua, khoảng ngày 13-15/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngay từ sáng nay nhiều tỉnh Đông Bắc Bộ đã có mưa, trong đó Quảng Ninh - Hải Phòng đã có mưa to, tối và đêm nay mưa giảm dần với nhiệt độ không quá 31 độ C.