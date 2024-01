Sau hàng loạt những thông tin tiêu cực, Apple vừa đón nhận tin vui.

Trong một báo cáo mới nhất của công ty phân tích International Data Corporation (IDC), năm 2023, Apple đã xuất xưởng tổng cộng 234,6 triệu chiếc điện thoại thông minh, lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Samsung về số lượng điện thoại thông minh đưa ra thị trường, với mức chênh lệch khoảng 8 triệu chiếc.

Trong năm 2023, thị phần của Apple chiếm 20,1%, tăng hơn 1,3% so với năm 2022. Thương hiệu Samsung xếp vị trí thứ hai, với thị phần 19,4%, giảm 2,3% so với năm 2022. Hãng Xiaomi của Trung Quốc ở vị trí thứ 3, chiếm thị phần 12,5%, giảm 0,2% so với năm 2022.

Như vậy, trong top 3 nhà sản xuất hàng đầu, chỉ có duy nhất Apple chứng kiến sự tăng trưởng về thị phần so với cùng kỳ năm 2022.

Các hãng Oppo và Transsion chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5, với thị phần lần lượt là 8,8% và 8,1%.

Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu của IDC Worldwide Tracker cho biết: “Apple không chỉ là công ty duy nhất trong top 3 tiếp tục tăng trưởng hằng năm, mà còn lần đầu tiên trong lịch sử đứng số 1 thế giới về số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng ra thị trường. Điều này càng đặc biệt trong bối cảnh các thách thức pháp lý ngày càng tăng và sự cạnh tranh từ Huawei tại Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Apple”.

Trong năm 2023, tổng cộng đã có 1,16 tỷ điện thoại thông minh được tung ra thị trường, giảm 3,2% so với năm 2022 và nhìn chung là mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024, với số lượng thiết bị mới đưa ra thị trường vượt qua cả hai năm vừa qua.

(theo Gazeta)