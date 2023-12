{"article":{"id":"2221516","title":"AstraZeneca 5 năm liền vào top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam","description":"Đây là lần thứ 5 liên tiếp AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, xếp thứ 14 trong danh sách khối doanh nghiệp lớn và thứ 4 trong toàn ngành dược - thiết bị y tế - chăm sóc sức khỏe.","contentObject":"<p>Trong lễ công bố diễn ra vào ngày 23/11/2023 tại TP.HCM, AstraZeneca Việt Nam tiếp tục được xướng tên trong “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất việt Nam”. Đây là lần thứ 5 liên tiếp AstraZeneca được vinh danh với thứ hạng liên tục tăng cao qua các năm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-317.jpg?width=768&s=B3Sfz3KKRc4fzicJ25XXFw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-317.jpg?width=1024&s=bXL8ve-EICqNEcULXNLJFQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-317.jpg?width=0&s=2BGh1-8ziB1PTx_HR9EZwA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-317.jpg?width=768&s=B3Sfz3KKRc4fzicJ25XXFw\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-317.jpg?width=260&s=tpC_2m5WPorOqNlF5gXAMg\"></picture>

<figcaption>Đại diện lãnh đạo AstraZeneca Việt Nam nhận giải “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023”</figcaption>

</figure>

<p>Đây là giải thưởng do Anphabe - nhà tư vấn tiên phong về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tổ chức, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Kết quả được Intage Việt Nam kiểm chứng độc lập để tăng tính công bằng và khách quan. Bước vào năm thứ 10, khảo sát thu hút gần 64 ngàn người đi làm có kinh nghiệm từ 18 ngành nghề, hơn 9000 sinh viên từ 113 trường đại học trên toàn quốc bình chọn theo nhiều tiêu chí; qua đó đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Việt Nam. </p>

<p>Ở lễ trao giải, ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam chia sẻ \"Thành tích này thuộc về tất cả thành viên của AstraZeneca, những người đã luôn làm việc tận tâm mỗi ngày để cải thiện cuộc sống của hàng triệu người bệnh tại Việt Nam. Tôi vô cùng tự hào với đội ngũ 600 nhân sự tại Việt Nam, nơi AstraZeneca đã hoạt động trong gần 30 năm qua, không chỉ nhằm tăng cường hệ thống y tế mà còn góp phần giúp Việt Nam trở nên <a href=\"https://vietnamnet.vn/phat-trien-ben-vung-tag11235682784155914949.html\" target=\"_blank\">bền vững</a> hơn và cùng hướng đến tới mục tiêu chung Net Zero\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-318.jpg?width=768&s=x-mKPrJlU1iuZbn9NfEdyw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-318.jpg?width=1024&s=zKYqCwsNko3JoluESQvu2w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-318.jpg?width=0&s=t1D9nRhgAbfiwR5nw_nIKw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-318.jpg?width=768&s=x-mKPrJlU1iuZbn9NfEdyw\" alt=\"image002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-318.jpg?width=260&s=BYeqKo_aUtIn7sQFqdVkww\"></picture>

<figcaption>Ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Tại AstraZeneca Việt Nam, công ty luôn đề cao 5 giá trị cốt lõi, không chỉ là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động và phát triển của công ty: phát triển theo khoa học - đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu - làm việc để chiến thắng - làm điều đúng đắn - nắm bắt cơ hội và chấp nhận rủi ro. </p>

<p>AstraZeneca có khoảng 600 nhân viên tại Việt Nam. Công ty luôn đổi mới, hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập trọn đời và xây dựng cách làm việc linh hoạt, an toàn cho nhân sự. </p>

<p>Nhằm phát huy năng lực của nhân viên, công ty liên tục đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng, đào tạo và ứng dụng công nghệ số cho nhân viên, giúp họ có thể phát huy tối đa tiềm năng và làm việc hiệu quả. Nhân viên AstraZeneca cũng có nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn, sự nghiệp trong và ngoài nước.</p>

<p>Bên cạnh đó, công ty tôn trọng sự đa dạng và hòa hợp trong đội ngũ. Theo lãnh đạo AstraZeneca Việt Nam, sự kết hợp của những tư duy khác nhau là một trong những động lực giúp AstraZeneca đổi mới, cạnh tranh, đẩy lùi giới hạn của khoa học, tìm ra những phương thuốc mới để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-319.jpg?width=768&s=xvjBz3gol4lBi70g4g3Bxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-319.jpg?width=1024&s=bJNQ8JNURK5cRp5CoumFYw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-319.jpg?width=0&s=BMZiSkcD-dBQlvcjZ5cysA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-319.jpg?width=768&s=xvjBz3gol4lBi70g4g3Bxg\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-319.jpg?width=260&s=ryQxaiqZ5nIM9pY0e4Udmw\"></picture>

<figcaption>Đội ngũ lãnh đạo cùng nhân viên AstraZeneca Việt Nam tham gia các hoạt động cộng đồng</figcaption>

</figure>

<p>Theo khảo sát nội bộ mới nhất, 99% nhân viên AstraZeneca hiểu và hoàn toàn tin tưởng vào định hướng tương lai cùng những ưu tiên chính của công ty; 96% hài lòng với cơ hội phát triển bản thân và 96% cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ý kiến tại nơi làm việc. “Đây đều là những chỉ số rất đáng tự hào đối với tập thể AstraZeneca, đặc biệt trong bối cảnh môi trường làm việc của toàn ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế đang thay đổi không ngừng theo những chuyển biến nhanh chóng của thế giới”, bà Trần Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Nhân sự Việt Nam và Phụ trách Phát triển nhân tài Khu vực châu Á nhận định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-320.jpg?width=768&s=oWPEWFW3G5K-H-cEsTEmGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-320.jpg?width=1024&s=jidkfpAOePFLqoRmCdt5MQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-320.jpg?width=0&s=SzwEvsHXF8smyLDaY-qUKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-320.jpg?width=768&s=oWPEWFW3G5K-H-cEsTEmGg\" alt=\"image004.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-320.jpg?width=260&s=X129nbtiqYgVAsdtjmDoFA\"></picture>

<figcaption>Danh hiệu “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023” ghi nhận các đóng góp và nỗ lực của AstraZeneca tại Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>AstraZeneca mong muốn thay đổi tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe bằng cách khai phá khoa học vì con người, xã hội và hành tinh. Với những nỗ lực vì cộng đồng, AstraZeneca Việt Nam đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những đóng góp nổi bật của công ty trong việc triển khai công tác <a href=\"https://vietnamnet.vn/ngoai-giao-vac-xin-tag5906659389495272615.html\" target=\"_blank\">ngoại giao vắc-xin</a> của Việt Nam năm 2022; nhận các bằng khen của Bộ Y tế cho những cống hiến xuất sắc trong công tác điều trị ung thư năm 2019; đóng góp trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam năm 2020, thành tích trong chiến dịch truyền thông, khám sàng lọc ung thư vú và hỗ trợ bệnh nhân ung thư năm 2022… </p>

<p>Đó là sự ghi nhận cho những đóng góp có ý nghĩa của AstraZeneca Việt Nam trong các hoạt động nâng cao sức khỏe cho người dân và góp phần phát triển nền y tế Việt Nam bền vững hơn.</p>

<p><strong>Đặng Nhung</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/astrazeneca-5-nam-lien-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2221516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/astrazeneca-5-nam-lien-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-315.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/astrazeneca-5-nam-lien-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-316.jpg","updatedDate":"2023-12-01T11:23:37","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221483","title":"Phát hiện phòng khám 'tự vẽ' kết quả siêu âm của người bệnh","description":"Mặc dù kết quả siêu âm của bệnh nhân không có hình ảnh dịch tiền liệt tuyến nhưng một phòng khám lại kết luận “tuyến tiền liệt có ít dịch”. 