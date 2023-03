Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào bạn!

Tôi là Captain America đây,

Dạo này anh bạn vẫn khỏe chứ? Công việc có gì thay đổi không?

Đợt này tôi đang rất bận, chưa qua thăm anh bạn được nên hôm nay đành viết thư này gửi cho người bạn tốt của tôi.

Hiện tại, tôi đang mang trên vai một sứ mệnh vô cùng quan trọng - làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Anh bạn biết đó, không chỉ với tôi mà với nhiều người khác nữa, đây quả là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không sợ hãi, bởi tôi đã được trang bị sức mạnh siêu phàm để hoàn thành nhiệm vụ được giao lần này.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội và nhà nước trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, hỗ trợ và phục hồi cho trẻ em để bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn nhất - tránh xa tai nạn giao thông.

Điều khiến tôi cảm thấy rất trăn trở là trong những năm qua, tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn giao thông có xu hướng giảm, tuy nhiên, vẫn là những con số nhức nhối.

Cụ thể, tại đất nước Việt Nam, theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế, mỗi năm có hàng nghìn trẻ em và vị thành niên từ 0-19 tuổi tử vong do tai nạn giao thông, trong đó nguyên nhân tử vong xuất từ ý thức của trẻ về ATGT chưa cao, khi tham gia giao thông, các em không chấp hành luật và các quy định về ATGT, vượt đèn đỏ, đi bộ dưới lòng đường, băng qua đường bất ngờ, không quan sát, đùa nghịch, đu bám tàu xe, đá bóng dưới lòng đường.

Một nguyên nhân nữa là do người lớn bất cẩn, thiếu ý thức phòng tránh tai nạn giao thông cho trẻ: Để trẻ nhỏ đứng, ngồi đằng trước xe máy, ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn; không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; chở người quá quy định trên một phương tiện giao thông xe máy, ô tô, … ; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách hay do uống rượu bia không kiểm soát được tốc độ…

Sức mạnh của tôi hiện giờ được trang bị là sức mạnh tối thượng. Không chỉ thế, thực hiện nhiệm vụ lần này tôi còn có lòng quyết tâm và niềm đam mê vô tận để bảo vệ các em nhỏ trên toàn cầu.

Chính vì thế tôi sẽ nhân danh siêu anh hùng gửi một thông điệp đến toàn cầu về ý thức tham gia giao thông, nếu ai cố tính vi phạm, bằng năng lực siêu nhiên sẵn có tôi sẽ phá hủy phương tiện của người đó. Thậm chí khiến cho người đó phải trả giá đắt nếu vẫn ngang nhiên tham gia giao thông mà không chấp hành luật.

Đối với trẻ em, tôi sẽ cùng với những cộng sự của mình tìm kiếm, phát hiện và cứu hộ những vụ tai nạn giao thông có tính chất nguy hiểm. Đồng thời tham gia tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh qua môi trường học đường.

Anh bạn ạ, tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều có quyền được phát triển và sống trong môi trường an toàn, yêu thương và sự quan tâm của người lớn. Vì vậy, tôi sẽ không ngừng chiến đấu để đảm bảo các con đường trên thế giới sẽ luôn an toàn cho các em nhỏ.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc nhở rằng, để hoàn thành được nhiệm vụ này, tôi cần sự hỗ trợ và giúp đỡ từ tất cả mọi người. Hãy cùng đồng hành với tôi trên hành trình này, để chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả các em nhỏ.

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên: Captain America