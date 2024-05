Ngày 14/5, mẫu bán tải Toyota Hilux 2024 được hãng xe liên doanh Nhật Bản công bố bản nâng cấp mới tại Việt Nam. Theo đó, Hilux 2024 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Thay vì chỉ có 1 phiên bản duy nhất như năm 2023, mẫu xe có 3 phiên bản gồm bản số sàn 2 cầu 2.4 4x4 MT giá 668 triệu đồng, bản số tự động 1 cầu 2.4 4x2 AT giá 706 triệu đồng và bản số tự động 2 cầu 2.8 4x4 AT Adventure giá 999 triệu đồng. Với các phiên bản màu trắng ngọc trai, giá xe đắt thêm 8 triệu đồng.

Toyota Hilux 2024 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá từ 668-999 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Xét về giá, mẫu bán tải thương hiệu Nhật Bản có sự thay đổi đáng kể so với trước đây.

Cụ thể, Toyota Hilux 2024 phiên bản số tự động 1 cầu 2.4 4x2 AT đã tăng từ 24-32 triệu đồng so với năm 2020 (từ 674-682 triệu đồng); phiên bản số tự động 2 cầu 2.8 4x4 AT Adventure tăng thêm 78-86 triệu đồng so với năm 2020 (từ 913-921 triệu đồng). Trước đó, các phiên bản Hilux 2020 này cũng tăng từ 12-43 triệu đồng so với thế hệ cũ. Dù vậy, nếu so với mức giá cao ngất ngưởng 852 triệu đồng năm 2023, bản số tự động 1 cầu 2024 giảm 119 triệu đồng.

So với đối thủ đáng gờm Ford Ranger, phiên bản cao cấp nhất số tự động 2 cầu Hilux 2.8 4x4 AT Adventure có giá bán cao hơn 20 triệu đồng so với phiên bản Ford Ranger Wildtrak 4x4 AT (979 triệu đồng). Hai phiên bản còn lại của Hilux có giá thấp hơn 1 triệu đồng so với 2 phiên bản tương ứng Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (669 triệu đồng) và Ranger XLS 2.0L 4X2 AT (707 triệu đồng).

Nội thất của Toyota Hilux 2.8 4x2 AT Adventure. Ảnh: TMV

Trong khi đó, sức mạnh của Toyota Hilux vẫn giữ nguyên. Mẫu xe có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.4L công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm và động cơ diesel 2.8L công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Xe được trang bị hộp số 6 cấp cho cả số sàn và số tự động.

Với thông số kỹ thuật này, Toyota Hilux kém hơn hẳn so với Ford Ranger, khi phiên bản Ranger Wildtrak sử dụng động cơ tăng áp Bi-Turbo 2.0L i4 TDCi, dung tích nhỏ hơn chỉ 2.0L nhưng cho công suất lên tới 210 mã lực, mô-men xoắn 500Nm. Sức mạnh của Toyota Hilux 2.4L nhỏ hơn 63 mã lực, bản 2.8L cũng thấp hơn 9 mã lực so với đối thủ. So với 2 phiên bản thấp nhất của Ford Ranger có động cơ Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405Nm thì 2 phiên bản thấp của Hilux cũng có sức mạnh yếu hơn tới 23 mã lực.

Toyota Hilux gia nhập thị trường Việt Nam lần đầu tiên năm 2009. Năm 2022, mẫu xe bán tải này phải tạm ngừng kinh doanh do chưa đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Tháng 3/2023, Hilux quay trở lại sau khi đáp ứng yêu cầu về khí thải nhưng chỉ có duy nhất một phiên bản số tự động 1 cầu 2.4 4x2 AT với giá 852 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn nhiều so với đối thủ cùng cấu hình dẫn tới doanh số ế ẩm.

Năm 2023, Toyota Hilux chỉ bán được 134 xe, đứng "đội sổ" phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Con số này quá nhỏ bé khi so với Ford Ranger đạt 16.085 chiếc và thấp hơn rất nhiều so với Isuzu D-Max (519 chiếc), Mazda BT-50 (812 chiếc), Mitsubishi Triton (2.572 chiếc). Bốn tháng đầu năm 2024, mẫu xe không phát sinh doanh số. Vì vậy, sự trở lại của Toyota Hilux lần này dù đa dạng giá bán và phiên bản hơn nhưng chắc chắn vẫn gặp nhiều thách thức để kéo gần khoảng cách với "vua doanh số" Ford Ranger hay các đồng hương Nhật Bản.

