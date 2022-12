Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine nói bắt được ‘điệp viên của Nga'

Nội dung những tài liệu được báo The Guardian đăng tải cho thấy, gói thứ 9 sẽ đưa 169 thực thể giúp tăng cường công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh Nga vào danh sách bị trừng phạt.

Nghị viện châu Âu nhóm họp về các biện pháp trừng phạt Nga. Ảnh: AP

“Những công ty trên sẽ đối mặt với nhiều lệnh hạn chế mua bán các mặt hàng lưỡng dụng, tức những sản phẩm dân sự có thể được chuyển đổi để phục vụ cho mục đích quân sự. Bốn hãng truyền thông gồm NTV, Rossiya 1, Pervyi Kanal và REN TV cũng bị cấm phát sóng trên lãnh thổ các quốc gia thành viên EU”, theo những tài liệu được The Guardian thu thập.

Ngoài ra, có thêm 8 cá nhân mang quốc tịch Nga sẽ bị EU áp lệnh trừng phạt.

Các quan chức EU chưa bình luận về nội dung những tài liệu được The Guardian công bố.

Ukraine bắt cặp vợ chồng nghi làm ‘điệp viên’ cho Nga

Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) hôm 8/12 cho biết đã bắt giữ một cặp vợ chồng ở thành phố Odessa với cáo buộc hoạt động tình báo cho Nga.

“Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính cặp vợ chồng này. Chỉ biết rằng, họ đã thu thập tin tình báo cho Nga về việc triển khai quân sự và hướng di chuyển của các đơn vị phòng không Ukraine. Các đối tượng trên cũng âm mưu tuyển thêm người vào hệ thống hoạt động (tình báo) ở miền nam Ukraine”, hãng tin DW dẫn thông cáo của SBU viết.

Theo SBU, các nhân viên an ninh trong quá trình khám xét nơi ở của cặp vợ chồng trên đã phát hiện nhiều trang thiết bị như điện thoại di động và máy tính chứa bằng chứng về việc “qua lại thư từ với phía Nga”.

Tờ The Guardian cho hay, thông tin về cặp vợ chồng trên được tình báo Ukraine công bố chỉ vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ hai công dân cư trú ở thành phố Sevastopol với lý do “hoạt động gián điệp cho Kiev”.

Nga thừa nhận nguy cơ bán đảo Crưm bị tấn công

Nga đêm 8/12 đã cảnh báo về những nguy cơ đe dọa an ninh khu vực bán đảo Crưm cùng thành phố Sevastopol.

“Đúng là có những nguy cơ đang hiện hữu, chúng ta không hề nghi ngờ về điều đó bởi phía Ukraine tiếp tục các kế hoạch tấn công nhằm vào bán đảo Crưm. Mặt khác, những thông tin được chúng tôi nhận được gần đây đã chỉ ra rằng các biện pháp đối phó hiệu quả đang được thực hiện”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trên của ông Peskov được đưa ra sau khi có thông tin các tàu chiến Nga bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine ở ngoài khơi cảng Sevastopol.