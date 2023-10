Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp đang ngày càng áp dụng chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số để duy trì tính cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này sẽ đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng.

Trong quá trình chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng là yếu tố then chốt, quyết định thành công.

An ninh mạng đề cập đến khả năng phòng thủ tổng thể của một tổ chức trước các mối đe dọa trên mạng. Nó bao gồm các chính sách kiểm soát, thủ tục và công nghệ bảo vệ tài sản kỹ thuật số khỏi bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép. Điều đó đòi hỏi liên tục đánh giá và cải thiện các biện pháp an ninh mạng để đảm bảo chúng có hiệu quả trước các mối đe dọa thường xuyên và mới xuất hiện.

Tầm quan trọng của việc quản lý tình hình an ninh mạng trong chuyển đổi kỹ thuật số là không thể phủ nhận. Khi các doanh nghiệp chuyển đổi sang nền tảng kỹ thuật số, họ tạo và lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ, phần lớn trong số đó là dữ liệu nhạy cảm và có giá trị.

Dữ liệu này trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng, khiến các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ trở nên cần thiết. Nếu không quản lý an ninh mạng hiệu quả, các doanh nghiệp có nguy cơ bị lấy cắp dữ liệu, tổn thất tài chính, thiệt hại về danh tiếng và chịu các hình phạt theo quy định.

Hơn nữa, chuyển đổi kỹ thuật số thường liên quan đến việc sử dụng các công nghệ và quy trình mới, như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Những công nghệ này mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng gây ra những lỗ hổng mới mà các biện pháp an ninh mạng truyền thống có thể không giải quyết thỏa đáng.

Quản lý an ninh mạng giúp doanh nghiệp xác định các lỗ hổng này và triển khai các biện pháp phòng vệ thích hợp, đảm bảo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số không ảnh hưởng đến an toàn của họ.

Quản lý tình trạng an ninh mạng cũng hỗ trợ việc tuân thủ quy định. Nhiều ngành có các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Những quy định này ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn trước sự gia tăng của các mối đe dọa.

Bằng cách liên tục đánh giá và cải thiện tình trạng an ninh mạng, các doanh nghiệp có thể đảm bảo luôn tuân thủ các quy định này, phòng tránh được các khoản phạt tốn kém và thiệt hại về danh tiếng.

Để quản lý hiệu quả an ninh mạng, các doanh nghiệp phải áp dụng cách tiếp cận chủ động và toàn diện. Điều này bao gồm việc thường xuyên tiến hành đánh giá an ninh mạng để xác định các lỗ hổng, triển khai các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro đã xác định, đồng thời liên tục giám sát và cải thiện các biện pháp kiểm soát để ứng phó với các mối đe dọa đang gia tăng. Nó cũng liên quan đến việc thúc đẩy văn hóa nhận thức về an ninh mạng trong hệ thống nhân sự, vì lỗi của con người là một nguồn rủi ro an ninh mạng đáng kể.

Hơn nữa, các doanh nghiệp cũng cần xem xét tận dụng các công nghệ và dịch vụ tiên tiến để tăng cường quản lý an ninh mạng của mình. Chẳng hạn, AI và học máy có thể giúp doanh nghiệp phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên mạng nhanh chóng và chính xác hơn. Tương tự, các dịch vụ bảo mật uy tín có thể cung cấp cho doanh nghiệp kiến ​​thức chuyên môn và nguồn lực cần thiết để quản lý hiệu quả ninh mạng của mình.

Việc quản lý an ninh mạng là một thành tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thành công. Khi các doanh nghiệp số hóa hoạt động của mình, họ phải ưu tiên các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu có giá trị, tuân thủ các yêu cầu đã quy định.

Bằng cách áp dụng cách tiếp cận chủ động và toàn diện để quản lý an ninh mạng, các doanh nghiệp có thể đảm bảo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ được an toàn và thành công.

(theo Researchgate)