Bạo loạn tại Brussels sau trận Bỉ - Maroc ở World Cup, hàng chục người bị bắt

Theo Reuters, bạo loạn bùng phát ở nhiều địa điểm trên khắp thủ đô Brussels của Bỉ hôm 27/11, sau khi Maroc có chiến thắng để đời 2 - 0 trước đội tuyển Bỉ.

Hàng chục người hâm mộ bóng đá với một số khoác trên mình cờ Maroc, đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động khi nhà chức trách dùng vòi rồng và hơi cay giải tán đám đông.

“Những kẻ bạo loạn đã sử dụng vật liệu pháo hoa, đạn, gậy và phóng hỏa trên đường cao tốc công cộng. Ngoài ra, một nhà báo đã bị thương ở mặt do pháo hoa. Vì những lí do này, cảnh sát đã quyết định can thiệp bằng việc triển khai vòi rồng và sử dụng hơi cay", đại diện cảnh sát Brussels giải thích.

Các nhân chứng kể, ít nhất một xe hơi và một số xe máy điện đã bị đốt cháy.

Phát ngôn viên cảnh sát Ilse Van de Keere cho biết, đến khoảng 19h (giờ địa phương) cùng ngày, trật tự đã được lập lại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục các cuộc tuần tra phòng ngừa ở những khu vực gây quan ngại thuộc Brussels.