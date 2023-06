Theo Washington Post, một cơ quan tình báo châu Âu đã thông tin cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc quân đội Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng 6 thợ lặn tấn công. Nhóm thợ lặn này sẽ báo cáo trực tiếp hoạt động cho Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine để Tổng thống Volodymyr Zelensky không hay biết về chiến dịch.

Các bọt khí nổi lên khi đường ống Dòng chảy phương Bắc của Nga bị rò rỉ. Ảnh: EPA

Báo Mỹ lưu ý thêm, họ biết được thông tin này dựa vào một vụ rò rỉ tài liệu mật lớn hơn, do Jack Teixeira, thành viên Vệ binh không quân quốc gia Mỹ gây ra trên nền tảng tán gẫu trực tuyến Discord. Các báo cáo rò rỉ do một cơ quan tình báo châu Âu soạn thảo tháng 6/2022, rồi chia sẻ với Mỹ và Đức. Các quan chức an ninh của nhiều nước sau đó cũng chứng thực những thông tin này.

Hiện vẫn còn tranh cãi về thủ phạm đứng sau các vụ tấn công nhằm vào hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 ở biển Baltic, giữa Nga và Đức hồi tháng 9 năm ngoái. Nhiều chính phủ châu Âu nghi ngờ Nga, trong khi Moscow đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh. Ukraine kiên quyết phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến những sự cố này.

Nếu các thông tin tình báo nói trên là chính xác, chúng sẽ làm sáng tỏ một trong những sự cố tồi tệ nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài 15 tháng qua.

Washington và các đồng minh đã cung cấp vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ khác cho Kiev, nhưng khẳng định họ chỉ muốn số khí tài đó được sử dụng để giúp Ukraine kiểm soát lãnh thổ. Phương Tây cũng thường xuyên cảnh báo Kiev không dùng vũ khí viện trợ cho các mục đích khác, bao gồm cả tập kích cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo báo Guardian, Mỹ đã công khai phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2, gây áp lực buộc Đức phải ngừng cấp phép cuối cùng ngay trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Đức đang điều tra, đối chiếu những chi tiết trong báo cáo tình báo với các vụ tấn công xảy ra trong thực tế. Nguồn tiết lộ thông tin là một cá nhân không xác định từ Ukraine.

