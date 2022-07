Sự thật bào ngư Hàn Quốc giá rẻ, nguồn gốc đáng ngờ

Sự thật về bào ngư Hàn Quốc giá rẻ ngập chợ mạng

Gần đây, chợ mạng xuất hiện loại bào ngư được quảng cáo là "hàng" Hàn Quốc, được bán với giá chỉ từ 25.000 đồng/con, hoặc bán theo cân trong khoảng 300.000-500.000 đồng/kg. VTC News cho hay, mức giá rẻ “giật mình” này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng, bởi bào ngư được xem như loại hải sản dành cho giới thượng lưu, quý hiếm và đắt đỏ với giá có thể lên tới hàng triệu đồng/kg với bào ngư tươi sống, thậm chí cả chục triệu đồng/kg với bào ngư khô.

Điểm chung của những loại bào ngư giá rẻ đang được rao bán là kích thước khá nhỏ, 20-25 con/kg, có loại 40-50 con/kg. Trong khi bào ngư được bán trong các siêu thị hải sản trung bình 12-15 con/kg.

Bào ngư giá rẻ được rao bán trên mạng (Ảnh: VTC News)

Chủ một cửa hàng hải sản tại Hoàng Mai (Hà Nội) tiết lộ, bào ngư sống trên thị trường, ngoài hàng bản địa, chỉ có của Úc và Hàn Quốc là được phép nhập chính ngạch về Việt Nam, giá không thấp hơn 1 triệu đồng/kg. Loại bào ngư giá rẻ đang được rao bán trên mạng là loại công nghiệp đến từ Trung Quốc, ăn không ngon bằng tôm hùm, nhạt nhẽo chứ không có vị ngọt như “hàng xịn”.

Bánh trung thu tăng giá

Giữa tháng 7, những quầy bánh trung thu lưu động bắt đầu mọc lên trên phố phường Hà Nội. Bánh trung thu năm nay vẫn đa dạng về mẫu mã, chủng loại, hương vị nhưng giá đắt hơn. Theo VTC News, giá bánh trung thu năm nay cao hơn những năm trước khoảng 20% do nguyên liệu đắt hơn rất nhiều.

Bảng giá bán lẻ các sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô năm nay dao động từ 55.000-390.000 đồng/chiếc. Đại diện hãng bánh trung thu Bảo Ngọc cho biết, dự kiến, các sản phẩm bánh trung thu Bảo Ngọc sẽ tăng giá khoảng 5-10%. Bên cạnh những thương hiệu bánh nổi tiếng, dòng "bánh trung thu handmade" cũng đã khởi động.

Hồng táo Trung Quốc 550 nghìn/kg vẫn đắt khách

Các loại hồng táo Trung Quốc (táo tàu) đang được rao bán tràn ngập chợ Việt. Loại trái cây này được quảng cáo là “thần dược”, tốt cho sức khoẻ nên được bán rất nhiều tại thị trường Việt ở dạng quả khô. Khoảng 6-7 năm lại đây, ngoài hàng khô, thị trường còn có hồng táo tươi.

Hồng táo Trung Quốc giá đắt đỏ

Chúng được dân buôn giới thiệu là “hàng VIP”, trồng theo chuẩn hữu cơ nên thay vì mức giá trên dưới 100.000 đồng/kg như khi mới xuất hiện, nay giá hồng táo lại vô cùng đắt đỏ. Cụ thể, hồng táo tròn giá 550.000 đồng/kg, hồng táo dẹt 460.000 đồng/kg. Hàng chỉ bán nguyên thùng, không bán lẻ theo cân. Tức, nếu muốn thưởng thức hoặc mua làm quà biếu tặng, người tiêu dùng phải chi khoảng 690.000 đồng đến 825.000 đồng/thùng tuỳ loại.

Giá lợn hơi tăng vượt 70.000 đồng/kg

Giá thịt lợn hơi trên cả nước đang có xu hướng tăng mạnh. Chỉ trong tuần qua, giá lợn hơi có nơi tăng tới 8.000 đồng/kg, vượt mức 72.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại 3 miền ngày 17/7 duy trì ở mức 59.000-72.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tăng cao kéo theo giá bán lẻ ở các chợ truyền thống cũng tăng theo.

Nguyên nhân giá lợn hơi tăng mạnh trong những ngày gần đây được cho là do thiếu hụt nguồn cung, áp lực giá xăng và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, tác động của giá thịt lợn tại Trung Quốc và Thái Lan.

Giá xăng giảm nhưng giá rau, thịt, trứng chưa thể hạ nhiệt

Tại TP.HCM, việc giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh hơn 3.000 đồng/lít từ 11/7 ngay lập tức tác động nhất định tới giá cả một số mặt hàng ở khu vực chợ truyền thống. Theo khảo sát, có ít nhất 20 mặt hàng chủ yếu đã giảm giá nhưng mức độ giảm diễn ra khá thất thường khiến "cơn bão giá" chưa thực sự hạ nhiệt.

Giá thịt lợn tăng cao (ảnh: Anh Nguyễn)

Tuy nhiên, những mặt hàng từng "tát nước theo mưa” khi giá xăng dầu tăng thì hiện vẫn đứng giá, thậm chí còn tăng giá. Giá rau, thịt, trứng vẫn tăng cao.

Dừa Bến Tre rớt giá, rẻ hơn cốc trà đá

Dừa Bến Tre hiện rớt giá thảm. Nhịp sống kinh tế thông tin, thời điểm này mọi năm, dừa khô Bến Tre được bán với giá 6.000-7.000 đồng/trái thì nay giảm mạnh xuống mức 2.000 đồng, rẻ hơn cả cốc trà đá. Thậm chí, tại nhiều vùng nông thôn, các nhà vườn còn không thể bán được dù giá đã thấp kỷ lục.

Theo thông tin từ Báo Chính Phủ, nguyên nhân là do Trung Quốc, thị trường nhập khẩu chủ đạo dừa trái lớn của Bến Tre, đang thắt chặt việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản nói chung để thực hiện chính sách "Zero Covid". Sự cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu dừa cũng khiến giá dừa Việt Nam bị ảnh hưởng.

Laptop, smartphone giảm giá sâu

Thị trường laptop, điện thoại thông minh (smartphone) đang vào đợt giảm giá khá mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên Người Lao Động, nguồn cung mặt hàng laptop khá dồi dào trong khi sức mua yếu nên giá giảm đến 20-30%, thậm chí 40%. Nhiều dòng smartphone và laptop có xu hướng giảm giá mạnh với mức giảm lớn nhất lên đến 7 triệu đồng/chiếc.

Sau giai đoạn tăng nóng do dịch Covid-19 gây khan hiếm nguồn cung hồi cuối năm ngoái và những tháng đầu năm nay thì hiện nay sức mua laptop, smartphone đã chậm lại do nhu cầu về các sản phẩm phục vụ học và làm việc online giảm mạnh. Hàng hóa tồn kho nhiều nên việc giảm giá để kích cầu là điều tất yếu.

Quạt điện Trung Quốc siêu rẻ, 200 nghìn/chiếc

Nhiều loại quạt điện giá siêu rẻ được bán tại chợ Bắc Lãm

Quạt điện xuất xứ Trung Quốc đang được bày bán rất nhiều ở các cửa hàng tạp hóa hoặc những cửa hàng điện dân dụng khắp Hà Nội. Giá quạt cây dao động từ 350.000-500.000 đồng/chiếc.

Những chiếc quạt điện loại này ở chợ Bắc Lãm (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) có giá chỉ hơn 200.000 đồng/chiếc, thậm chí quạt treo tường có giá 160.000 đồng/chiếc, nếu mua số lượng trên 10 chiếc giá còn rẻ hơn nữa. Thấy quá rẻ, nhiều người rủ nhau mua hàng chục chiếc về dùng dần hay làm quà biếu cho người thân ở quê.

Vé máy bay Tết 2023 tăng giá mạnh

Hiện website đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé cho dịp dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Quý Mão. VTV cho hay, mức vé máy bay Tết dao động từ 4-7,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với dịp Tết 2022. Thậm chí, có những chặng giá vé tăng gấp đôi. Đây là tình hình đã được dự báo trước, do giá nhiên liệu cho vận tải hàng không tăng cao hơn đáng kể so với năm 2021.

Tuy nhiên, giá vé này còn có thể thay đổi 1-2 tháng trước Tết, tùy thuộc vào kế hoạch tăng/giảm chuyến bay từ các hãng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)