Bão số 1 đang trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km. Dự báo những giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Lúc 10h trưa nay (18/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo đến 16h cùng ngày, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần; vị trí trên khu vực biên giới Việt - Trung; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Cập nhật: Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách lúc 14h ngày 18//7, sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ mở cửa lại từ 18h ngày 18/7, sớm hơn 2 tiếng so với thông báo tối ngày 17/7. Do đó, Vietnam Airlines điều chỉnh một số chuyến bay quốc tế đến và đi từ Hà Nội trong ngày 18/7, chủ yếu khởi hành sớm hơn so với thông báo lùi giờ khởi hành đã công bố tối 17/7.