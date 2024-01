Chú trọng tính bền vững

Những năm trở lại đây, tiêu chí ESG (E: Môi trường, S: Xã hội, G: Quản trị) trong doanh nghiệp được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết, như một thước đo về hiệu quả hoạt động doanh nghiệp gắn với tính bền vững và giá trị đem lại cho nền kinh tế, xã hội và môi trường. Sớm nhất từ 01/10/2023, theo đạo luật mới ban hành của EU - Cơ chế Điều chỉnh carbon Biên giới (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), doanh nghiệp sản xuất sẽ phải chứng minh hoạt động sản xuất đã và đang hướng đến việc giảm thiểu carbon khi đưa sản phẩm vào thị trường này. Sự quyết liệt của chính phủ các quốc gia buộc doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - vốn là lĩnh vực chiếm đến 1/4 lượng phát thải carbon phải sớm chuyển đổi, xanh hóa mô hình sản xuất.

Doanh nghiệp sản xuất đứng trước yêu cầu chuyển đổi, xanh hóa mô hình sản xuất

Đối với lĩnh vực bất động sản công nghiệp, việc áp dụng các tiêu chí ESG được cho là sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư. Theo Cushman & Wakefield, trong lĩnh vực bất động sản thương mại và công nghiệp, chỉ vài năm trước, yếu tố ESG còn ít được nhắc tới trên bàn đàm phán, thì nay là yêu cầu bắt buộc và được xem là cơ hội giảm thiểu rủi ro lớn cho các doanh nghiệp thức thời. Nhà đầu tư (khách thuê tại các khu công nghiệp) tập trung nhiều vào các chỉ số ESG bởi họ nhận ra rằng các công ty tập trung vào ESG, giảm lượng khí thải carbon sẽ mang lại cho họ những khoản đầu tư vượt trội hơn so với công ty cùng ngành.

“Đối với những dự án bất động sản trong tương lai, nếu không sớm thiết lập ESG thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng bị đào thải”, bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái

Thu hút hơn 500 triệu USD vốn đầu tư FDI vào Hải Dương từ đầu năm 2023 đến nay, KCN An Phát 1 (dự án của Tập đoàn An Phát Holdings) là một trong những dự án bất động sản công nghiệp thân thiện môi trường nổi bật về thu hút đầu tư tại tỉnh.

Thế mạnh của An Phát 1 là thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings - doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành có khả năng tương hỗ cho các doanh nghiệp khác và kinh nghiệm phát triển thành công dự án bất động sản công nghiệp trước đó. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings, bên cạnh các yếu tố về vị trí địa lý, cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông đường bộ, nhà đầu tư trong những năm gần đây còn đặc biệt quan tâm đến tiêu chí bảo vệ môi trường trong KCN.

Nắm bắt được nhu cầu của nhà đầu tư, KCN An Phát 1 đã thực hiện định hướng xây dựng KCN công nghệ cao, với các tiêu chí thân thiện môi trường là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp ưu tiên thu hút vào KCN đều là những ngành sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng cần phải áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và môi trường theo các tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Bên cạnh đó, An Phát 1 cũng triển khai dịch vụ một cửa hỗ trợ doanh nghiệp từ thủ tục pháp lý, tư vấn đầu tư, logistics, xây dựng, tuyển dụng, ký túc xá, suất ăn công nghiệp…

KCN An Phát 1 được định hướng phát triển theo mô hình KCN kỹ thuật cao, thân thiện môi trường hiện đang trong quá trình xây dựng

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về nguồn lao động tay nghề cao, An Phát 1 đã liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp để đào tạo và tuyển dụng nguồn lao động chất lượng. Ngoài ra, nhằm nâng cao đời sống, an sinh cho người lao động, KCN An Phát 1 cũng dành 47ha để phát triển khu thương mại, dịch vụ.

“Phát triển mô hình KCN kỹ thuật cao, thân thiện môi trường là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp bởi những giá trị bền vững nó đem lại không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng, môi trường, xã hội. Do đó, An Phát 1 đang nâng cao áp dụng các tiêu chí ESG trong việc quản lý, phát triển dự án để có thể đưa ra thị trường sản phẩm BĐS công nghiệp chỉn chu và toàn diện trong mọi lĩnh vực, từ cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường đến đời sống an sinh cho người lao động trong KCN”, ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, dù đang trong quá trình triển khai xây dựng, KCN An Phát 1 đã nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư ngoại và đến cuối năm 2023, tỷ lệ lấp đầy đạt 80% diện tích. Khi đi vào hoạt động, KCN An Phát 1 dự kiến sẽ tạo ra 27.000 việc làm, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thúy Ngà