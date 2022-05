Bắt tài xế taxi lấy điện thoại của hai cô gái du khách Nga ở Hà Nội

Theo đó, khoảng 4h sáng nay (5/5), Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm nhận được trình báo của hai du khách người Nga về việc bị một tài xế taxi lấy mất 2 chiếc điện thoại khi đang nhờ sạc pin trên ô tô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hàng Bông phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh vụ việc. Đến 11h cùng ngày, công an phường đã bắt được tài xế taxi, đồng thời thu được 2 chiếc điện thoại của hai nạn nhân.

Trước đó, sáng 5/5, mạng xã hội lan truyền bài đăng về trường hợp 2 du khách người Nga bị cướp tài sản. Theo người đăng bài, hai cô gái du khách Nga mới đến Việt Nam được 2 ngày. Rạng sáng cùng ngày, hai cô gái bắt xe taxi đi đến phố Cấm Chỉ, phường Hàng Bông. Trong quá trình di chuyển, do điện thoại gần hết pin, cả hai nhờ tài xế cắm giúp sạc 2 máy điện thoại.

Tài xế taxi giao nộp 2 chiếc điện thoại nghi của hai nữ du khách người Nga. Ảnh: CACC

Khi đi đến ngõ Hàng Bông, phường Hàng Bông thì họ nói tài xế chờ để họ đi đổi 100 USD sang tiền Việt. Nhưng khi họ vừa xuống xe thì tài xế điều khiển xe taxi đã phóng đi mất, mang theo 2 điện thoại.

Thông tin thêm về vụ việc, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đến 11h30 cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ người lái xe taxi chở 2 du khách nữ người Nga là Trần Quốc H. (34 tuổi, HKTT tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định), là người lái xe ô tô BKS 30A- 642... H. đã giao nộp 2 chiếc điện thoại nghi của 2 nữ du khách.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục thu thập tài liệu làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhị Tiến - Đ.Bổng