Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã bắt tạm giam Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, nơi xảy ra cháy ngày 1/8 khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh.

Chiều ngày 9/9, trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kỳ UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ cháy vào ngày 1/8 ở quận Cầu Giấy. “Lực lượng công an cũng đã bắt tạm giam chủ quán karaoke này là Phạm Duy Hùng”, Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin. Trước đó, ngày 1/8, quán karaoke số 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3 rồi lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh Trong quá trình làm nhiệm vụ, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Cầu Giấy; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc khi lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh. Sau vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội có một loạt động thái để ngăn ngừa ‘thảm họa’ này. Đầu tiên, TP Hà Nội yêu cầu Công an TP rút kinh nghiệm toàn diện từ các vụ cháy. Cùng đó, Công an Hà Nội được yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy. Công an TP Hà Nội còn được giao nhiệm vụ tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện trước ngày 20/9 phải kiểm tra xong điều kiện kinh doanh tất cả quán karaoke, bar, vũ trường. Qua rà soát, nếu phát hiện quán cơ sở nào vi phạm, lực lượng chức năng của TP sẽ thu hồi các loại giấy phép kinh doanh. Sau vụ cháy ở quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao hướng dẫn UBND các quận huyện rà soát công tác cấp phép hoạt động karaoke trên địa bàn. “Đối với quán karaoke không đảm bảo an toàn về phòng cháy thì tuyệt đối không cho phép hoạt động”, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu. Hai vụ cháy quán karaoke 35 người chết: Vấn đề đã đặc biệt nghiêm trọng Hơn một tháng xảy ra 2 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke khiến 35 người thiệt mạng. Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định việc quản lý, hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chuyên gia chỉ cách thoát hiểm khi cháy quán karaoke Ông cho rằng nguyên nhân đầu tiên khiến các quán karaoke thường xảy ra hỏa hoạn là do phần thiết kế. Chi tiết khu vực phong toả để điều tra vụ cháy quán karaoke 32 người chết Nhìn từ trên cao, phần khung ngôi nhà đã bị cháy trụi. Bên trong tất cả vật dụng đều cháy thành tro và sắt vụn, còn lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường.