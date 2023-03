Sáng 31/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã 2 bị can trong vụ án Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Đối tượng Cao Xuân Sang và Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Trước đó, ngày 23/2, Công an tỉnh Hưng Yên, đã khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 89-02S, ở TP Hưng Yên và Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D, ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội Giả mạo trong công tác gồm: Trịnh Văn Chương, Đỗ Hồng Văn, Đỗ Thành Luân, Bùi Ngọc Tân, Chu Sỹ Quý, Vũ Sỹ Kiên và 1 bị can về tội Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ là Nguyễn Thanh Sơn.

Mở rộng điều tra vụ án xác định: Từ ngày 7/4/2020 đến ngày 27/4/2020, các cá nhân gồm Nguyễn Trung Hiếu – Phó Giám đốc Trạm 89-05D (nguyên là đăng kiểm viên bậc cao Trạm 89-02S), Cao Xuân Sang, đăng kiểm viên bậc cao Trạm 89-02S và bị can Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Trạm 89-05D (nguyên là đăng kiểm viên bậc cao, Phó Giám đốc Trạm 89-02S) trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe ô tô tải, đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông.

Theo quy định, những xe này không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại nhưng các đối tượng Hiếu, Sang, Sơn đã lập các phiếu kiểm định với kết quả “đạt” và cấp Giấy chứng nhận kiểm định trái quy định cho các xe ô tô tải trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu và Cao Xuân Sang về tội Giả mạo trong công tác và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.