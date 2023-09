Nữ sinh lớp 10 bị người lạ hành hung trước cổng trường Ngày 26/9, ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết công an đang điều tra việc một nữ sinh bị đánh trước cổng trường. Trước đó, ngày 21/9, trường có nhận một clip ghi lại cảnh em M.L, lớp trưởng 10A2, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Ninh, bị 2 người hành hung ngay trước cổng trường. Em L. cho biết sự việc bắt đầu khi 2 người phụ nữ lạ mặt vào lớp 10A2 ngồi trong giờ học. Là lớp trưởng nên L. đã báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm và mời 2 người này ra khỏi phòng. Lúc sau, L. ra cổng trường mua nước uống, bất ngờ 2 người lạ lao vào đánh. Nhà trường đã báo với lực lượng chức năng, Công an huyện Quảng Ninh cũng đã giao cho Công an xã Gia Ninh truy tìm danh tính 2 người lạ hành hung em L. Hiện sức khỏe em L. ổn định và đi học bình thường. Hải Sâm