Đừng bất chấp sức khỏe để kiếm tiền Hiện nay, trào lưu YouTuber, TikToker tham gia thử thách “ăn thùng, uống vại” ở các quán ăn, nhà hàng… có xu hướng tăng. Người tham gia thử thách sẽ nhận được tiền thưởng nếu ăn hết sạch những phần ăn khổng lồ. Thiết nghĩ, việc quảng cáo quán ăn, nhà hàng bằng cách này tạo ra những hệ lụy đáng tiếc về mặt sức khỏe. Sinh lý của người trưởng thành bình thường là một ngày ăn 3 bữa chính. Mức năng lượng của 3 bữa này là gần ngang nhau. Việc các YouTuber, TikToker ăn cố trong 1 bữa để làm video sau đó lại ráng nhịn ăn bữa sau để tránh tăng cân là điều không nên vì cơ thể vừa phải phản ứng ở cả 2 cực là no và đói. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu ngày rất dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa, khả năng điều hòa của cơ thể. Chưa kể, việc ăn nhiều, nhanh dễ gặp vấn đề cơ học như bị sặc, nghẹn… Cách ăn uống mất cân bằng trong 1, 2 lần thì có thể không sao. Thế nhưng, hành động này cứ lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen ăn uống lệch lạc. Đứng ở góc độ dinh dưỡng, chúng tôi rất sợ những gì thuộc về thói quen. Bởi, một khi trở thành thói quen, điều chỉnh lại rất khó. Thói quen ăn uống lệch lạc gây ra những bệnh lý nguy hiểm như: béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu… Thực tế, một số “thánh ăn” mắc bệnh và tử vong do ăn uống sai cách. Trong số đó, người trẻ chiếm phần lớn. Các bạn trẻ rất chủ quan, bất chấp sức khỏe mà “ăn thùng, uống vại” để câu view, kiếm tiền… Ths.Bs Nguyễn Phương Anh (Giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, quyền Điều hành khoa Dinh dưỡng tiết chế, bệnh viện An Bình)