Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị chuyên đề “đầu tư công” diễn ra sáng 20/10.

Kết luận hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói, dù tỉ lệ giải ngân đầu tư công đến nay chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng 9 tháng qua, toàn hệ thống chính quyền TP đã có sự nỗ lực, cố gắng nên tỉ lệ tăng dần qua từng quý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Đó là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo UBND TP.HCM, của các sở, ngành, các quận, huyện và TP Thủ Đức. Bên cạnh đó là sự tham mưu của các cơ quan, để HĐND TP ra quyết định, xử lý tháo gỡ khó khăn; là sự linh hoạt, điều chỉnh vốn và công tác kiểm tra, thúc đẩy; là nghiêm khắc, phê bình, uốn nắn những trường hợp chưa làm tròn trách nhiệm của của mình.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, sẽ biểu dương, khen thưởng các đơn vị có tỉ lệ giải ngân cao.

“Ban Thường vụ cũng nhắc nhở, nghiêm khắc phê bình các địa phương, đơn vị giải ngân rất thấp”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông cho rằng, báo cáo của UBND TP đã đánh giá rất đúng, sát với tình hình thực tế về giải ngân đầu tư công. Trong đó, đã chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết, dù là nguyên nhân khách quan, nhưng nếu nhìn qua địa phương khác họ làm được mà mình không làm được thì không giải thích với bất kỳ lý do gì.

“Có thể mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng trong chừng mực nào đó, có khi một đơn vị làm chưa tốt là do đơn vị khác, một địa phương làm chưa tốt do một sở nào đó. Điều này là có và Ban cán sự Đảng UBND TP, Ban thường vụ Thành uỷ chịu trách nhiệm chung”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Về mặt chủ quan, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn, công tác dự báo, xây dựng phân bổ kế hoạch vốn đầu tư chưa sát với nhu cầu thực tế, dẫn đến tình trạng dự án có thể hoàn thành nhưng tỉ lệ giải ngân không đạt.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, việc giải ngân đầu tư công chậm còn do công tác phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy giữa chủ đầu tư, sở ngành, địa phương, ban quản lý dự án chưa tốt, còn nhiêu khê. Cũng có trường hợp thận trọng quá đến mức trì hoãn, không dám làm.

“Trong tổ chức phối hợp lấy ý kiến giữa các sở, ngành và địa phương… qua nhiều lần lòng vòng, ảnh hưởng tiến độ công trình. Thà cứ nói thẳng với nhau cái này làm được, cái này không nên làm để không làm mất thời gian của nhau”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông nhấn mạnh, hội nghị này đã nói thẳng, nói thật, mỗi cá nhân phải tự xem lại mình trước khi nói về cái lỗi của người khác. Có khi trong lỗi của người khác có lỗi của chính mình. Sự đổ thừa sẽ dẫn đến một số dự án công trình, dự án trọng điểm, cấp bách bị vướng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, năng lực nhiều chủ đầu tư còn hạn chế, có những việc cần làm thì lại không làm, tới những khâu cuối cùng cũng không chịu làm…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM thông tin, ông đã có những đợt kiểm tra đột xuất qua điện thoại để xem lãnh đạo nơi đó nắm việc như thế nào, xem những việc bên trên nóng, bên dưới có nóng theo không.

“Có người trả lời liền nghĩa là họ nắm việc, có người bảo chờ vài chục phút thì có nghĩa là không nắm được việc, đang đi hỏi lại”, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, Ban Thường vụ Thành uỷ cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện giải ngân đầu tư công từ đây đến cuối năm. Tuy nhiên, theo ông, từng cán bộ phải biết rõ “Thành uỷ không làm thay việc, chỉ có thể thay đổi cán bộ, nếu không làm được việc”.

Phải rõ trách nhiệm

Về giải pháp chế tài, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu UBND TP phải có văn bản quy định cụ thể, rạch ròi với từng sở ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

“Nếu ai, đơn vị nào không làm việc phải làm mà không có lý do khách quan thì sẽ chịu trách nhiệm như thế nào. Phải rõ ràng như thế”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lắng nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị về giải ngân đầu tư công

Ông đề nghị các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, chủ dự án, người đứng đầu có cam kết gửi Ban cán sự đảng UBND TP và Ban Thường vụ Thành uỷ về kế hoạch hoàn thành mục tiêu đề ra.

“Chậm nhất đến giữa tuần sau, Ban Thường vụ phải nhận được các cam kết này. Ai không làm sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Cấp trên cũng phải làm cùng cấp dưới, tự thúc giục mình, làm động lực cho mình để hoàn thành công việc”, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu.