{"article":{"id":"2225942","title":"Lãi suất hôm nay 12/12/2023: Agribank và VietinBank giữ lãi suất 'cặp bài trùng'","description":"Lãi suất hôm nay 12/12/2023 đổ dồn sự chú ý về hai 'ông lớn' còn lại trong nhóm big4 là Agribank và VietinBank khi 2 nhà băng này đang duy trì lãi suất giống hệt nhau ở các kỳ hạn. Trong khi BIDV và Vietcombank đã giảm lãi suất huy động vào hôm qua.","contentObject":"<p>Ngày 11/12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố giảm 0,1 điểm phần trăm <a href=\"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-11-12-2023-them-ngan-hang-nhom-big4-giam-lai-suat-huy-dong-2225478.html\">lãi suất huy động</a> các kỳ hạn từ 1-11 tháng.</p>

<p>Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của BIDV, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng còn 3,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng còn 3,4%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng chỉ còn 4,4%/năm.</p>

<p>Trong khi, BIDV giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng ở mức 5,3%/năm.</p>

<p>Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng bất ngờ giảm lãi suất huy động vốn tưởng chừng như không thể thấp hơn.</p>

<p>Vietcombank điều chỉnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/kinh-doanh/lai-suat-tiet-kiem-ngan-hang-nao-tot-nhat-tb00002J.html\">giảm lãi suất huy động kỳ hạn từ 1-11 </a>tháng với mức giảm 0,2 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng còn 2,2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng chỉ còn 2,5%/năm; và kỳ hạn 6-11 tháng chỉ còn 3,5%/năm.</p>

<p>Vietcombank vẫn giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 12-24 tháng là 4,8%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này.</p>

<p>Sau khi hai “ông lớn” BIDV và Vietcombank bất ngờ giảm lãi suất huy động vào ngày đầu tuần, mọi sự chú ý đổ dồn về hai “ông lớn” còn lại trong nhóm big4 là Agribank và VietinBank.</p>

<p>Tuy nhiên, tại thời điểm 10h sáng 12/12, biểu lãi suất huy động tại hai ngân hàng này vẫn không thay đổi so với hôm qua. Đây cũng là hai ngân hàng giống hệt nhau về mức lãi suất huy động ở mọi kỳ hạn.</p>

<p>Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến tại Agribank và VietinBank kỳ hạn 1-2 tháng đang là 3,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,5%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 5,3%/năm.</p>

<p>Không chỉ Agribank và VietinBank, các ngân hàng còn lại cũng giữ nguyên lãi suất huy động so với hôm qua.</p>

<p>Kể từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 12 ngân hàng giảm lãi suất huy động là HDBank, Techcombank, Eximbank, KienLongBank, SCB, PGBank, MB, MSB, NamA Bank, ABBank, Vietcombank, BIDV.</p>

<p>Theo thống kê, có tới 17 ngân hàng đang niêm yết suất huy động <a href=\"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-nao-dang-tra-lai-suat-tiet-kiem-tren-6-2224827.html\">kỳ hạn 6 tháng </a>ở mức thấp dưới 5%/năm (xem bảng bên dưới). Ngoài ra, có tới 11 ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng dưới 5%/năm.</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 575.938px;\">

<tbody>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td colspan=\"7\" style=\"width: 100%; height: 28.7969px;\"><strong>NHỮNG NGÂN HÀNG ĐANG NIÊM YẾT LÃI SUẤT DƯỚI 5%/NĂM KỲ HẠN 6 THÁNG</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\"><strong>NGÂN HÀNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\"><strong>1 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"><strong>3 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\"><strong>6 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"><strong>9 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"><strong>12 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\"><strong>18 THÁNG</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">VIETCOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">2,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">2,5</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">BIDV</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,4</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">AGRIBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">VIETINBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">PGBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">MB</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,4</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">SEABANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,75</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">ACB</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,65</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\"></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">TECHCOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,45</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,75</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,65</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">MSB</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">SACOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,95</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">SCB</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,55</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,75</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,75</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">TPBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">EXIMBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">NAMA BANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">SAIGONBANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7838%; height: 28.7969px;\">DONG A BANK</td>

<td style=\"width: 13.3682%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 13.848%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Theo thống kê, hiện chỉ còn 12 ngân hàng duy trì mức lãi suất huy động <a href=\"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-nao-dang-tra-lai-suat-tiet-kiem-tren-6-2224827.html\">từ 6%/năm,</a> gồm: LPBank, HDBank, SHB, OCB, VietBank, KienlongBank, VietA Bank, NamA Bank, PVCombank, NCB, BaoViet Bank và TPBank.</p>

<p>Tuy nhiên, chỉ có 4 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 15 tháng, gồm HDBank (6,4%/năm), VietBank (6,2%/năm) và NCB, BaoViet Bank (6%/năm).</p>

<p>Đối với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất cao nhất là 6,5%/năm thuộc về HDBank. Đây cũng là ngân hàng duy nhất niêm yết mức lãi suất này trong số các ngân hàng hiện nay, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến.</p>

<p>Một số ngân hàng còn lại cũng chỉ niêm yết ở mức lãi suất 6-6,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng. Trong đó, VietBank và KienlongBank (6,2%/năm); NamA Bank, SHB và OCB (6,1%/năm); LPBank, VietA Bank, PVCombank, NCB, và BaoViet Bank (6%/năm).</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/bidv-vietcombank-giam-lai-suat-agribank-va-vietinbank-lai-suat-cap-bai-trung-2225942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bidv-vietcombank-giam-lai-suat-agribank-va-vietinbank-lai-suat-cap-bai-trung-512.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bidv-vietcombank-giam-lai-suat-agribank-va-vietinbank-lai-suat-cap-bai-trung-513.jpg","updatedDate":"2023-12-12T12:05:16","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225984","title":"Nam A Bank tung gói vay ưu đãi, kích cầu tiêu dùng cuối năm","description":"Nam A Bank đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của khách hàng, giúp khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-a-bank-tung-goi-vay-uu-dai-kich-cau-tieu-dung-cuoi-nam-2225984.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-a-bank-tung-goi-vay-uu-dai-kich-cau-tieu-dung-cuoi-nam-577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225913","title":"Kết cục buồn của cổ phiếu từng có giá cao nhất sàn chứng khoán Việt","description":"Cổ phiếu XDC từng tăng phi mã và có giá cao nhất sàn chứng khoán Việt, vượt xa những tên tuổi lừng danh như Vinacafé Biên Hòa, Sabeco, FPT… nhưng sau đó bị bán sàn nhiều tháng không ai mua.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-cuc-cua-co-phieu-tung-co-gia-cao-nhat-san-chung-khoan-viet-khi-tang-72-000-2225913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ket-cuc-buon-cua-co-phieu-gia-cao-nhat-san-chung-khoan-viet-436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225775","title":"Giá vàng hôm nay 12/12/2023 lao dốc không phanh, vàng SJC 'bốc hơi' 150 nghìn","description":"Giá vàng hôm nay 12/12/2023 trong nước SJC giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Trên thị trường thế giới, vàng lao dốc trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-12-12-2023-lao-doc-vang-sjc-boc-hoi-150-nghin-dong-2225775.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-vang-hom-nay-12122023-giam-cho-tin-hieu-tu-fed-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225764","title":"Seri của tiền mới in được quản lý như thế nào?","description":"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang soạn thảo Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-2225764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-1449.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225648","title":"Đại gia bất động sản, siêu thị điện máy bị ngân hàng siết nợ","description":"Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Chánh (TP.HCM) vừa thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của CTCP điện máy TP.HCM (Todimax).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-bat-dong-san-va-sieu-thi-dien-may-bi-ngan-hang-siet-no-2225648.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dai-gia-bat-dong-san-va-sieu-thi-dien-may-bi-ngan-hang-siet-no-1380.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225792","title":"Bản tin tài chính sáng 12/12/2023: Giá vàng giảm mạnh, dầu và USD tăng","description":"Giá vàng hôm nay 12/12 trên thị trường thế giới giảm mạnh trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Giá xăng dầu thế giới đi lên trước thông tin Mỹ sẽ bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược. Còn giá USD quốc tế tăng nhẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-12-12-2023-gia-vang-giam-manh-dau-va-usd-tang-2225792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ban-tin-tai-chinh-sang-12122023-gia-vang-giam-manh-dau-va-usd-tang-1410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225770","title":"Loạt lãnh đạo đua nhau bán sạch cổ phiếu","description":"Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký bán sạch cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán trầm lắng. Trước làn sóng ồ ạt bán cổ phiếu này, doanh nghiệp phải lên tiếng trấn an nhà đầu tư.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-lanh-dao-doanh-nghiep-dua-nhau-ban-sach-co-phieu-2225770.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/loat-lanh-dao-dua-nhau-ban-sach-co-phieu-191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225223","title":"Giá vàng hôm nay 11/12/2023: Vàng SJC tiếp tục lao dốc, rời xa mốc 74 triệu đồng","description":"Giá vàng hôm nay 11/12 trên thị trường quốc tế giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao trên 2.000 USD/ounce. Vàng SJC buổi chiều giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều, rớt khỏi mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-11-12-2023-vang-sjc-tuot-khoi-moc-74-trieu-dong-luong-2225223.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-vang-hom-nay-11122023-doi-mat-nhieu-thu-thach-623.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225478","title":"Lãi suất ngân hàng 11/12/2023: Thêm ngân hàng nhóm Big4 giảm lãi suất huy động","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 11/12 tiếp tục ghi nhận thêm một loạt nhà băng giảm, trong đó có BIDV, Vietcombank, ABBank. Đây là những ngân hàng vốn có lãi suất huy động thấp nhất thị trường.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-11-12-2023-them-ngan-hang-nhom-big4-giam-lai-suat-huy-dong-2225478.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-suat-ngan-hang-11122023-them-ngan-hang-nhom-big4-giam-lai-suat-huy-dong-356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225208","title":"Nợ trái phiếu đến hạn áp lực lớn, 6,3 tỷ USD từ doanh nghiệp bất động sản","description":"Áp lực nợ trái phiếu đến hạn trong năm 2024 rất lớn. Các doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lượng trái phiếu đến hạn lên đến gần 155.000 tỷ đồng (khoảng 6,3 tỷ USD).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/no-trai-phieu-den-han-ap-luc-lon-6-3-ty-usd-tu-doanh-nghiep-bat-dong-san-2225208.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/no-trai-phieu-den-han-ap-luc-lon-63-ty-usd-tu-doanh-nghiep-bat-dong-san-569.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225456","title":"Chứng khoán LPBS có chủ tịch hội đồng quản trị mới","description":"Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa có thông báo bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 10/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-khoan-lpbs-co-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-moi-2225456.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chung-khoan-lpbs-co-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-moi-313.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T09:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225365","title":"Ngoại xả hàng, nội tung tỷ USD/phiên, chứng khoán hưởng lợi nhờ cú hích cuối năm","description":"Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh Chính phủ tập trung cho tăng trưởng kinh tế. Dòng tiền tỷ USD trong nước đã cân bằng áp lực xả hàng của khối ngoại.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoai-xa-hang-noi-tung-ty-usd-phien-chung-khoan-huong-loi-nho-cu-hich-cuoi-nam-2225365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ngoai-xa-hang-noi-tung-ty-usdphien-chung-khoan-huong-loi-nho-cu-hich-cuoi-nam-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225339","title":"Bản tin tài chính sáng 11/12/2023: Giá vàng nhiều thử thách, dầu và USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 11/12 trên thị trường thế giới đối mặt nhiều thử thách. Giá xăng dầu thế giới có khả năng đi lên theo đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá USD quốc tế phiên cuối tuần qua cũng tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-11-12-2023-gia-vang-nhieu-thu-thach-dau-va-usd-di-len-2225339.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tin-tai-chinh-sang-11122023-gia-vang-nhieu-thu-thach-dau-va-usd-di-len-1008.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225295","title":"Nhân vật bí ẩn trả 14,5 triệu USD cho bà Trương Mỹ Lan và thương vụ 396 tỷ đồng","description":"Greenhill Village là doanh nghiệp của ông Tạ Hùng Quốc Việt - chủ đầu tư dự án Greenhill Quy Nhơn. Công ty này gần đây bán cổ phần thu về gần 400 tỷ đồng sau khi ông Việt trả bị can Trương Mỹ Lan 14,5 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-bi-an-tra-14-5-trieu-usd-cho-truong-my-lan-va-thuong-vu-396-ty-dong-2225295.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhan-vat-bi-an-tra-145-trieu-usd-cho-ba-truong-my-lan-va-thuong-vu-396-ty-dong-1154.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225289","title":"Con trai tỷ phú Trần Đình Long lãi trăm tỷ sau 1 tháng mua cổ phiếu từ bố mẹ","description":"Sau 1 tháng, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng 7%. Ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long lãi hơn 114 tỷ đồng sau khi mua 42 triệu cổ phiếu từ bố mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-trai-ty-phu-tran-dinh-long-lai-tram-ty-sau-1-thang-mua-co-phieu-tu-bo-me-2225289.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/con-trai-ty-phu-tran-dinh-long-lai-tram-ty-sau-1-thang-mua-co-phieu-tu-bo-me-680.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225057","title":"Mua vàng cất két, vợ chồng mới cưới lãi gần 4 triệu đồng/lượng","description":"Sau khi cưới, lấy tiền mừng mua vàng để tích trữ, vợ chồng trẻ lãi gần 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, khách hàng tranh thủ bán vàng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-vang-cat-ket-vo-chong-moi-cuoi-lai-gan-4-trieu-dong-luong-2225057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mua-vang-cat-ket-vo-chong-moi-cuoi-lai-gan-4-trieu-dongluong-269.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225094","title":"Giá vàng nhẫn 'bay' hơn 1 triệu đồng/lượng tuần qua","description":"Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua giảm khá mạnh, có thương hiệu \"bốc hơi\" hơn 1 triệu đồng/lượng, nhiều thương hiệu đã mất mốc 62 triệu đồng/lượng (bán ra).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-bay-hon-1-trieu-dong-luong-tuan-qua-2225094.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-vang-nhan-bay-hon-1-trieu-dongluong-tuan-qua-1088.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224827","title":"Ngân hàng nào đang trả lãi suất tiết kiệm trên 6%?","description":"Đến thời điểm này, không còn nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng phổ thông mức trên 6%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-nao-dang-tra-lai-suat-tiet-kiem-tren-6-2224827.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nhung-ngan-hang-nao-dang-duy-tri-muc-lai-suat-tren-6nam-1101.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225106","title":"Bản tin tài chính sáng 10/12/2023: Giá vàng giảm, dầu và USD tăng","description":"Giá vàng hôm nay 10/12 trên thị trường thế giới giảm về sát mốc 2.000 USD mỗi ounce. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần tăng hơn 2%. Giá USD quốc tế phiên cuối tuần cũng tăng nhẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-10-12-2023-gia-vang-giam-dau-va-usd-tang-2225106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-tai-chinh-sang-10122023-gia-vang-giam-dau-va-usd-tang-1118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225063","title":"Kim cương màu hút giới siêu giàu","description":"Mặc dù có giá cao ngất ngưởng, những viên kim cương màu vẫn rất thu hút giới siêu giàu trên thị trường trang sức quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kim-cuong-mau-hut-gioi-sieu-giau-2225063.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/kim-cuong-mau-hut-gioi-sieu-giau-1066.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225056","title":"Giá vàng hôm nay 10/12/2023: Kết thúc tuần giảm giá","description":"Giá vàng hôm nay 10/12 trên thị trường thế giới giảm về sát mốc 2.000 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục. Giá vàng trong nước quanh mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-10-12-2023-ket-thuc-tuan-giam-gia-2225056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-vang-hom-nay-10122023-ket-thuc-tuan-giam-gia-1053.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224798","title":"Giá vàng hôm nay 9/12/2023 bốc hơi, vàng SJC 'bay' mất 200 nghìn đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 9/12 trên thị trường thế giới giảm mạnh sau báo cáo việc làm tại Mỹ công bố tốt hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Giá vàng trong nước cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-9-12-2023-vang-sjc-bay-200-nghin-dong-luong-2224798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gia-vang-hom-nay-9122023-giam-manh-sau-bao-cao-viec-lam-tai-my-1182.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224618","title":"Loạt đại gia xăng dầu sa lầy trong nợ xấu ngân hàng, nợ thuế khủng","description":"Trong số các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, một số đơn vị nợ thuế lên đến hàng nghìn tỷ đồng hay nằm trong danh sách nợ xấu của ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-dai-gia-xang-dau-sa-lay-trong-no-xau-ngan-hang-no-thue-khung-2224618.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/loat-dai-gia-xang-dau-ngap-no-xau-ngan-hang-no-thue-khung-1005.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224819","title":"Bản tin tài chính sáng 9/12/2023: Giá vàng giảm mạnh, dầu và USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 9/12 trên thị trường thế giới giảm mạnh. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới vững đà tăng. Giá USD quốc tế cũng đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-9-12-2023-gia-vang-giam-manh-dau-va-usd-di-len-2224819.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ban-tin-tai-chinh-sang-9122023-gia-vang-giam-manh-dau-va-usd-di-len-1290.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224787","title":"Phó Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm việc chậm góp ý dự trữ xăng dầu","description":"Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, không tiếp tục chậm trễ trong việc tham gia các ý kiến theo nhiệm vụ được giao.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-bo-tai-chinh-rut-kinh-nghiem-viec-cham-gop-y-du-tru-xang-dau-2224787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pho-thu-tuong-yeu-cau-bo-tai-chinh-rut-kinh-nghiem-viec-cham-gop-y-du-tru-xang-dau-1358.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

