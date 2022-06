Biên giới trên bộ duy nhất giữa EU và châu Phi bị tấn công

Người di cư cố vượt qua hàng rào biên giới để vào Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Đây là nỗ lực vượt biên hàng loạt vào Tây Ban Nha kể từ khi nước này và Morocco hàn gắn quan hệ ngoại giao vào tháng 3.

Tờ The Guardian và France24 dẫn tin từ một phái đoàn địa phương của chính phủ Tây Ban Nha cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng qua (24/6). Trong số 2.000 người đổ về khu vực biên giới trên bộ duy nhất giữa Liên minh châu Âu (EU) với Châu Phi, có khoảng 500 người đã vào được khu vực kiểm soát biên giới sau khi dùng kéo cắt hàng rào.

Video người di cư chạy trên đường phố Melilla

Morocco đã triển khai một lực lượng lớn để đẩy lùi cuộc tấn công của người di cư và đã hợp tác tích cực với lực lượng an ninh của Tây Ban Nha. Tới cuối ngày hôm qua, giới chức nước này xác nhận có tổng số 18 người di cư đã thiệt mạng do các vết thương khi tham gia tấn công. Ngoài ra, có 140 nhân viên an ninh và 76 người di cư khác bị thương.

Một quan chức Morroco nói: "Một số người rơi từ đỉnh hàng rào ngăn cách hai bên". Những hình ảnh mà truyền thông Tây Ban Nha phát đi cho thấy, nhiều người di cư kiệt sức nằm vật bên vệ đường ở Melilla, một số người tay đầy máu, quần áo tơi tả. Trong khi đó, phái đoàn địa phương của chính phủ Tây Ban Nha cho biết, chỉ có 49 cảnh sát nước này bị thương nhẹ.

Phát biểu tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez lên án vụ tấn công bạo lực mà ông đổ lỗi cho những tên mafia buôn người.

Melilla và Ceuta, vùng đất nhỏ bé ở Bắc Phi nằm tách rời khác của Tây Ban Nha có đường biên giới trên bộ duy nhất của EU với châu Phi, khiến nó trở thành nam châm hút người di cư. Hai vùng đất bị tách rời của Tây Ban Nha này được bảo vệ bằng hàng rào dân thép gai kiên cố, máy quay và tháp canh.

Trong suốt nhiều năm qua, hàng nghìn người di cư đã cố vượt qua biên giới dài 12km giữa Melilla và Morocco, hoặc biên giới dài 8km giữa Ceuta và Morocco bằng cách trèo qua hàng rào, bơi dọc theo bờ biển hoặc trốn trong xe.

Hoài Linh