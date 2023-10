Tập 13 Biệt dược đen lên sóng tối nay, 2/10, Cường (Hoàng Anh Vũ) và Long (Bình An) khẩu chiến trước mặt các thành viên Cityboy. Cường cho rằng một mình Vương (Tuấn Anh) không thể nuốt hết quỹ vài chục triệu USD và bố con Long chắc chắn dính dáng đến việc này.

Long đáp nếu thực sự mình biển thủ quỹ đã bị công an bắt từ lâu và sẽ sớm báo cáo Cityboy về số tiền quỹ dùng cho mục đích gì. Cường nói không muốn dính dáng đến những việc Long làm và kêu gọi các thành viên Cityboy theo mình.

Ở một diễn biến khác, Tuyển (Bảo Anh) báo cáo trong 20 năm có 8 trường hợp nạn nhân chết với nụ cười kỳ lạ, trong đó có Giang - người tình của ông Phi (Vĩnh Xương) - chủ Việt An Xanh. Các nạn nhân được kết luận là chết do sốc thuốc vì dùng ma túy quá liều. Trong khi đó, Bình khai đã nhận hàng từ Long.

Vinh (Ngọc Quỳnh) nói: "Theo nhận định của chúng tôi, đây là thời điểm thu lưới. Diệt được ổ nhóm Việt An Xanh chúng ta mở ra một đường dây buôn bán ma túy tại các tụ điểm ăn chơi và rất có thể chân tướng của thứ nước khoái kia sẽ lộ diện".

Trong khi đó, có lẽ biết mình sắp bị công an sờ gáy nên khi thấy con trai về nhà, ông Phi nói với Long: "Mày phải đi rồi". Khi phát hiện bị công an đuổi theo, Long lái xe lòng vòng và đột ngột lao xuống hầm chung cư. Công an lập tức thêm người chi viện và khám nhà Long nhưng không thấy dấu vết của ông Phi. Tuyển nhận định đối tượng nấp trên xe của Long nên ra lệnh chặn bắt ngay lập tức.

Bố con Phi -Long sẽ sa lưới? Chi tiết tập 13 Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 hôm nay trên VTV3.