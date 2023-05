Đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho hay, theo thống kê, 91% cuộc tấn công mạng khởi nguồn bằng thư điện tử lừa đảo và hơn 80% sự cố mất an toàn thông tin do người dùng thiếu nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ.