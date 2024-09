Lịch sử Việt Nam với hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã trở thành một kho tàng kiến thức quý giá, bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; là những kinh nghiệm sống đã được trải nghiệm và chứng minh qua thực tiễn. Tìm hiểu về lịch sử dân tộc, vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi của thời cuộc để mỗi người dân Việt Nam có thể tự tin hội nhập với một bản sắc dân tộc mạnh mẽ.

Nhưng làm thế nào để sách lịch sử trở nên dễ tiếp cận đối với bạn trẻ và bổ trợ thêm cho sách giáo khoa dùng trong nhà trường?

Bộ sách "Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam" gồm 10 tập.

Hướng đến mục tiêu đó, NXB Trẻ phối hợp với các giảng viên Trường Đại học KHXH&NV - nhóm Nhân Văn Trẻ tổ chức biên soạn bộ sách Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam gồm 10 tập: Từ khởi thủy đến thế kỷ X; Nước Việt Nam dưới đời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ; Từ khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa đầu thế kỷ XIX; Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ I (từ năm 1858 - cuối thế kỷ XIX); Đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930); Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng Tháng Tám (1930-1945); Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ II (1945-1954); Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1965); Từ xuân Mậu Thân đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1965-1975); Tập 10: Việt Nam - Hành trình xây dựng và phát triển (từ năm 1975 đến nay).

So với bản in lần trước, bộ sách có thêm tập 10: Việt Nam - Hành trình xây dựng và phát triển (từ năm 1975 đến nay). Đây là giai đoạn có nhiều dấu ấn quan trọng: những biến chuyển trong xã hội sau ngày thống nhất đất nước, thời kỳ đổi mới bắt đầu từ Đại hội 6 năm 1986, giai đoạn tăng tốc và hội nhập vào thế giới. Song song đó, quân dân Việt Nam vẫn phải đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Sách có phần phụ lục danh sách những vị lãnh đạo Đảng và nhà nước trong thời kỳ này, đồng thời điểm các sự kiện tiêu biểu nhất. Mỗi câu hỏi đáp đều có hình ảnh tư liệu minh họa.

Tập mới nhất của bộ sách có tựa đề "Việt Nam - Hành trình xây dựng và phát triển (từ năm 1975 đến nay)".

Các tập từ 1-9 có điều chỉnh, bổ sung theo cập nhật mới nhất. Đặc biệt là bộ bìa mới hấp dẫn, hướng tới độc giả trẻ.

Bộ sách do PGS.TS Trần Nam Tiến chủ biên. Mỗi tập sách được trình bày theo dạng hỏi-đáp sẽ đi sâu vào tìm hiểu một giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính chính xác khoa học nhưng cũng rất súc tích, ngắn gọn, dễ đọc. Mỗi cuốn bao gồm 100 câu hỏi về những nhân vật lịch sử, sự kiện tiêu biểu của từng giai đoạn.

Độc giả có thể dễ dàng tra cứu theo mục lục câu hỏi để tìm thấy những thông tin thú vị và phong phú trong từng câu hỏi như: Người được phong danh hiệu Lưỡng quốc Trạng nguyên của Việt Nam là ai? Nhân vật nào trong lịch sử được phong tặng danh hiệu Vua đầm lầy? Người lừng danh Hùm thiêng Yên Thế là chí sĩ nào? Quân giải phóng miền Nam Việt Nam có một nữ tướng Phó tư lệnh, vậy bà là ai? Từ thời kỳ Đổi mới đến 2022, UNESCO đã vinh danh bao nhiêu Di sản thế giới của Việt Nam?...

Lối trình bày dạng hỏi-đáp này phù hợp với nhịp sống hiện đại vội vã: Bạn đọc có thể đọc một vài câu trong khoảng thời gian hẹp hoặc tra cứu đúng nội dung mình cần dùng. Ấn phẩm này rất lý tưởng để làm các bộ đề lịch sử, ôn thi, trò chơi kiến thức.

Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam cung cấp những kiến thức phổ thông cần thiết về lịch sử nước nhà từ ngày đầu thành lập đến nay, với cách thức trình bày đơn giản, dễ hiểu. Bộ sách phù hợp trong nhà trường phổ thông, đại học, cho thầy cô, các em học sinh và đặc biệt dành cho tất cả mọi người yêu thích và muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin giá trị về lịch sử Việt Nam.

