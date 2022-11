Bộ trưởng Ngoại giao: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài viết đăng trên Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước là hoàn toàn phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu ngành Ngoại giao Việt Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy, với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục có bước phát triển quan trọng trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi thường xuyên với hình thức linh hoạt, đưa ra định hướng quan trọng cho quan hệ song phương. Từ năm 2020 đến nay, thích ứng với tình hình đại dịch Covid-19, hai bên vẫn duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao mật thiết thông qua các hình thức linh hoạt như điện đàm, hội đàm trực tuyến, trao đổi thư tín..., góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo sự lan tỏa đến giao lưu, hợp tác các cấp, các ngành và mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Nói về những thành quả hợp tác kinh tế - thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, trong khi Trung Quốc nhiều năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam duy trì tăng trưởng qua các năm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hỗ trợ QĐND Việt Nam vắc xin phòng dịch Covid-19.

Bộ trưởng nhấn mạnh, có được những thành quả tốt đẹp như trên là không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong chống dịch Covid-19, hai nước đã đoàn kết tương trợ, cùng nhau vượt qua đại dịch.

Hai bên đã kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, mở rộng điểm đồng, nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Hai bên duy trì trao đổi tại các cơ chế đàm phán về biên giới lãnh thổ, thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kịp thời xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh.

Tình hình biên giới trên đất liền về tổng thể ổn định, hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý đường biên mốc giới, mở mới và nâng cấp cửa khẩu, hợp tác phòng chống dịch bệnh; tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển tại khu vực biên giới.

Trong vấn đề trên biển, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên ở các cấp, các kênh, kể cả cấp cao; các Nhóm công tác về vấn đề trên biển họp định kỳ với hình thức linh hoạt.

Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ tích cực của Trung Quốc, nhất là trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Với nỗ lực chung của các bên, quan hệ ASEAN - Trung Quốc tiếp tục phát triển toàn diện, sâu rộng và năng động trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên cũng đã phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, EAS, ASEM, Mekong – Lan Thương. Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ, hợp tác tích cực của Trung Quốc trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc giao lưu tại biên giới hồi tháng 4.

Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đây còn là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm chú ý của toàn thế giới. Việt Nam luôn ủng hộ Trung Quốc không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Để thực hiện tốt định hướng quan trọng này, hai bên cần tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng và giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng ổn định, cân bằng, bền vững, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thực chất khác phù hợp với lợi ích của hai bên, nâng tầm hợp tác, ứng phó hiệu quả với các thách thức mới nổi như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng...

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời, cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

"Với nền tảng hữu nghị bền chặt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; phát huy những thành quả đáng khích lệ trong hợp tác thực chất thời gian qua, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng, với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt - Trung sẽ không ngừng được tiếp thêm những động lực mới, phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới", Bộ trưởng khẳng định.