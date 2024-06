Hôm nay (1/6), theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Austin trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh việc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ an toàn và thịnh vượng hơn khi “Mỹ và các quốc gia trong khu vực cùng hợp tác”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1/6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

“Đó không phải là việc áp đặt ý chí của một quốc gia, mà là việc tập trung ý thức của chúng ta về một mục đích chung. Đó không phải là việc bắt nạt hay ép buộc, mà là sự lựa chọn tự do của những quốc gia có chủ quyền. Điều này có nghĩa các quốc gia có thiện chí đoàn kết xung quanh những lợi ích mà chúng ta cùng chia sẻ, cũng như nhiều giá trị mà chúng ta trân trọng”, ông Austin phát biểu trước các quan khách tham dự hội nghị.

“Tôi cần làm rõ điều này. Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á an toàn. Đó là lý do vì sao Washington từ lâu duy trì sự hiện diện trong khu vực này, và đó là nguyên do chúng tôi tiếp tục thực hiện những khoản đầu tư cần thiết để đáp ứng những cam kết của Washington với các quốc gia đồng minh và đối tác”, ông Austin nhấn mạnh.

Ông Austin sau đó đã nêu ra một số thành tựu quan trọng mà Mỹ đã đạt được với nhiều quốc gia đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc…

Theo truyền thông Mỹ, ông Austin trong thời gian tham dự Đối thoại Shangri-La lần này sẽ hội đàm với lãnh đạo một số quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

