Ngày 17/10, Bộ Công an phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2013-2023) và triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ Trung ương đến địa phương có bước phát triển mới, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn chủ động, tích cực bám dân, bám địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong Nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động phát hiện sớm, đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả với mọi hoạt động xuyên tạc, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thực hiện các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HD

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh biểu dương các kết quả đã đạt được, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, đầu tiên, căn cứ vào Chương trình phối hợp mới, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình phối hợp mới và tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hai là, các cơ quan cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, cần tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng cần phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, từng gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng…

Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HD

Tiếp đến, cần chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở...

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đơn vị để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm và ông Đỗ Văn Chiến ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: HD

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, chia sẻ, sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, nếu không có sự ủng hộ, tham gia của người dân thì lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 – 2033.