Hình ảnh trên vừa được anh Dương Đức Anh (Hà Nội) chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội Otofun, thu hút nhiều bình luận của cộng đồng người dùng xe.

Nguồn ảnh: Dương Đức Anh/Otofun

Theo chia sẻ của anh, vào thời điểm tối qua, lúc 22h27' ngày 31/8, khi đang lái xe trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội (tuyến cao tốc Nhật Tân - Nội Bài), anh bắt gặp một chiếc xe hiệu Ford Territory màu đỏ mang BKS Hà Nội di chuyển ở làn bên phải.

Đáng chú ý, có 2 bạn trẻ trong độ tuổi học sinh - sinh viên đứng thò hẳn nửa người ra khỏi cửa sổ trời của xe để đùa nghịch, hóng gió.

"Đường cao tốc cho phép chạy tốc độ tối đa lên tới 90 km/h mà cụ (lái xe - PV) để 2 thiên thần đứng như này. Cụ nên suy nghĩ thêm về cách yêu con của mình", anh Đức Anh viết.

Ngay sau khi bức ảnh cùng dòng trạng thái được đăng tải, rất nhiều tài khoản đã quan tâm và để lại bình luận về hành vi nguy hiểm trên.

Đa số cho rằng, việc thò đầu hoặc nửa người ra khỏi xe ô tô khi đang di chuyển với tốc độ cao rất đáng bị lên án và phạt nặng. Nếu không may, có tình huống bất ngờ phát sinh khiến tài xế phanh gấp, hai bạn trẻ này sẽ gặp chấn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Còn nếu có va chạm xảy ra, việc không thắt dây đai an toàn ở hàng ghế sau và đứng thò người qua cửa sổ trời như vậy có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng hơn, thậm chí là tử vong.

Tuy nhiên, một số ít người cho rằng, chiếc xe đang đi ở làn ngoài cùng bên phải, di chuyển với tốc độ không quá cao nên có thể thông cảm được.

Theo các chuyên gia về pháp lý, Luật Giao thông đường bộ hiện hành không có quy định xử phạt cụ thể nào đối với hành vi "thò người qua cửa sổ trời khi xe đang chạy" như trong trường hợp trên mà chỉ có những quy định, nguyên tắc khá chung chung về đảm bảo an toàn trên đường.

Khoản 5 Điều 4 Luật Giao thông đường bộ về nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ có quy định: Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Đồng thời, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, với việc thò đầu và thậm chí cả nửa người ra khỏi nóc ô tô như ở trên, tài xế vẫn có thể vi phạm vào một số điều khoản khác của Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể, những người trên ô tô đứng lên và thò đầu ra ngoài sẽ không thắt được dây an toàn theo quy định. Với hành vi này, người điều khiển ô tô chở người không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp (căn cứ theo điểm q, khoản 3, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, tài xế có thể vi phạm khoản b Điều 68, Luật Giao thông đường bộ về vận tải hành khách bằng xe ô tô: "Không chở hành khách trên mui, trong khoang chở hành lý hoặc để hành khách đu, bám bên ngoài xe".

Tại điểm b, khoản 6, Điều 23 Nghị định 100/2019, người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, chở người có hành vi vi phạm chở người trên mui xe, nóc xe, trong khoang chở hành lý của xe bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng; đồng thời tước GPLX từ 1-3 tháng theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 23 Nghị định 100/2019.

