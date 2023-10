Hàng nghìn người tại các quốc gia Trung Đông như Iran, Iraq, Jordan và ở những nơi khác tại châu Á (Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia), châu Âu (Đức, Pháp) và Mỹ hôm nay (13/10) đã tham gia tuần hành rầm rộ để bày tỏ sự đoàn kết, chia sẻ với người Palestine, đồng thời lên án những vụ tấn công của quân Israel vào Dải Gaza khiến gần 1.800 người thiệt mạng và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực.

Đám đông thông gia cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine ở Baghdad, Iraq ngày 13/10. Ảnh: Aljazeera

Theo Reuters, các hoạt động tương tự cũng được lên kế hoạch tổ chức ở Rome (Italia), Munich (Đức), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Belgrade (Serbia), …

Trong khi đó, các cộng đồng Do Thái ở Pháp, Ba Lan và những nước phương Tây khác đã tổ chức cầu nguyện và kêu gọi mọi người xuống đường để ủng hộ Israel sau vụ tập kích bất ngờ của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ nước này ngày 7/10, cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người Israel tính đến nay.

Nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra đụng độ bạo lực vì các phần tử biểu tình quá khích, tại Mỹ, các cơ quan thực thi pháp luật đã cho triển khai hàng loạt biện pháp bảo vệ các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo trước các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine.

Một cuộc tuần hành ủng hộ Israel diễn ra ở Đại học Columbia, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Từ cuối tuần trước, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gửi cảnh báo “quan ngại về an toàn công cộng” đến chính quyền các tiểu bang và địa phương, dù thừa nhận không có thông tin tình báo cụ thể nào cho thấy mối đe dọa đối với xứ sở cờ hoa vào thời điểm hiện tại.

Cảnh sát Pháp bắt giữ một người tham gia tuần hành trái phép ủng hộ Palestine ở thành phố Lille. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Paris của Pháp, cảnh sát tối 12/10 đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán một cuộc tuần hành trái phép ủng hộ người Palestine. Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi người dân Pháp tránh “đưa xung đột Israel – Hamas về nước”.

Chính phủ của ông Macron trước đó đã ra lệnh cấm các hoạt động tuần hành ủng hộ Palestine, với lí do chúng “có thể gây mất trật tự công cộng”.

Pháp hiện là nơi tập trung đông dân Do Thái nhất châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin hôm 11/10 thông báo đã huy động 10.000 cảnh sát bảo vệ khoảng 500 địa điểm của người Do Thái, bao gồm cả các trường học và thánh đường khắp đất nước.

Tại Hà Lan, các trường học của người Do Thái hôm nay (13/10) đã phải đóng cửa vì lí do an ninh.

Cảnh sát Anh dựng hàng rào bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Israel ở London. Ảnh: CNN

Tại London, Anh, 2 trường học dành cho người Do Thái cũng tạm dừng hoạt động trong ngày vì lí do tương tự. CNN dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman cho hay, bà đã trao đổi với Tổ chức An ninh cộng đồng (CST) để đảm bảo chính phủ đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ cộng đồng Do Thái.

Cảnh sát ở London cũng tăng cường tuần tra khắp thủ đô để trấn an người dân và sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Tại Đức, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh chính quyền sẽ không chấp nhận các vụ tập kích nhằm vào người Israel ngay trên đường phố của nước này. Cảnh sát Berlin đã nhận lệnh tăng cường bảo vệ các cơ sở của người Do Thái trước khả năng diễn ra tuần hành ủng hộ người Palestine và phản đối quân Israel đánh bom Dải Gaza.