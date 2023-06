1. Các cách ủ sữa chua nhanh chóng, đơn giản tại nhà

Có rất nhiều cách ủ sữa chua. Dưới đây là một vài cách ủ sữa chua tại nhà đơn giản, phổ biến:

Cách 1: Ủ sữa chua bằng nồi cơm điện

Ủ sữa chua bằng nồi cơm điện là phương pháp vô cùng đơn giản và được nhiều hộ gia đình rất ưa chuộng.

Sau khi chuẩn bị xong hỗn hợp sữa chua cần ủ, bạn chỉ cần cho chúng vào nồi và đặt vào trong nồi cơm điện rồi đậy nắp lại. Tiếp đó, chọn nấu ở chế độ giữ ấm “Keep Warm - Hâm nóng” khoảng 15 phút rồi ngắt điện ra.

Sau đó, đậy kín nắp và ủ sữa chua trong vòng 10 tiếng. Như vậy, chúng ta đã ủ thành công mẻ sữa chua cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn.

Ủ sữa chua bằng lò vi sóng (Ảnh: VTC News)

Cách 2: Ủ sữa chua bằng lò vi sóng

Sử dụng lò vi sóng để ủ sữa chua sẽ giúp thời gian ủ trở nên ngắn hơn cũng như đem đến hương vị thơm ngon, béo mịn, vô cùng hấp dẫn.

Sau khi chuẩn bị xong hỗn hợp sữa chua bạn cho chúng vào từng lọ thủy tinh và đậy kín bằng màng bọc thực phẩm. Tiếp theo, đặt từng hũ thủy tinh vào trong lò vi sóng làm ấm với thời gian là 2 phút.

Cuối cùng, bạn chỉ cần mang những hũ thủy tinh ra ngoài, đậy nắp lại và để ở nhiệt độ bình thường trong vòng 5 - 6 tiếng là đã hoàn thành mẻ sữa chua sánh mịn, đặc thơm rồi.

Cách 3: Ủ sữa chua bằng thùng xốp

Cho nước ấm vào thùng, nước khoảng 40 độ C rồi xếp các hũ đựng sữa vào và ủ trong khoảng từ 6 - 12 tiếng. Tốt nhất nên ủ từ tối hôm trước, sáng ngủ dậy là các bạn đã có mẻ sữa chua thơm ngon và cho vào tủ lạnh dùng dần.

Cách 4: Ủ sữa chua bằng lò nướng

Bật lò nướng ở 75 độ C trong khoảng 5 phút để nhiệt độ trong lò khoảng 70 - 80 độ C rồi cho sữa vào. Sữa sẽ được làm ấm dần đến khoảng 40 - 45 độ C. Khoảng 2 tiếng sau thì các bạn lại làm nóng lò lại ở 50 độ C trong khoảng thời gian 2 - 3 phút rồi tắt lò và ủ thêm 1,5 đến 2 giờ nữa là được.

Cách 5: Ủ sữa chua bằng nồi chiên không dầu

Cho phần hỗn hợp sữa chua vào từng hũ thủy tinh. Sau đó, bạn làm nóng nồi chiên không dầu ở 80 độ trong 5 phút. Sau 5 phút, xếp từng hũ thủy tinh vào nồi và ủ trong 2 tiếng.

Sau 2 tiếng, bạn tiếp tục làm nóng nồi chiên không dầu ở 80 độ trong 1 phút rồi tiếp tục ủ trong vòng 4 tiếng. Bạn lặp lại bước này 1 lần nữa là chúng ta đã có phần sữa chua dẻo mịn, càng ăn càng mê.

Ủ sữa chua bằng nồi chiên không dầu (Ảnh: dienmayxanh)

Cách 6: Ủ sữa chua bằng chăn

Bạn xếp hũ thủy tinh đựng sữa chua đã chuẩn bị vào trong một hộp nhựa rồi đổ nước ấm vào ngập 1/2 hũ sữa chua và đậy kín chiếc hộp lại. Cuối cùng, dùng chăn ủ kín hộp nhựa và ủ trong thời gian 7 - 8 tiếng.

Trong quá trình ủ, bạn cần thay nước cho sữa chua 2 tiếng một lần để duy trì mức nhiệt độ phù hợp không gây ảnh hưởng đến men sữa chua.

2. Một vài lưu ý khi ủ sữa chua

Để có thể làm được những mẻ sữa chua chất lượng, bạn cần lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc đảm bảo. Không nên sử dụng các nguyên liệu bị hỏng hoặc hết hạn, điều này sẽ gây rối loạn tiêu hóa, không tốt cho sức khỏe.

Các dụng cụ được sử dụng cần phải vệ sinh kỹ lưỡng để tránh vi khuẩn xâm nhập. Tốt nhất, bạn nên rửa dụng cụ bằng nước sôi trước khi dùng.

Để đảm bảo lợi khuẩn trong sữa có môi trường hoạt động tốt nhất, bạn cần đổ ngập nước nóng vào dụng cụ ủ, giúp sữa chua lên men tốt hơn.

Trong quá trình ủ không nên di duyển hoặc có sự tác động đến nhiệt độ ủ bởi nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự kết nối của sữa chua, dễ làm sữa chua bị tách nước.

Không nên ủ sữa chua ở nhiệt độ quá cao vì sẽ dễ làm chết men.

Sữa chua không nên để quá lâu. Sữa chua ủ xong, bảo quản ở tủ lạnh và dùng trong 7 - 15 ngày là tốt nhất. Vì thế, bạn hãy cân đối nguyên liệu để làm đủ lượng sữa chua vừa ăn cho cả nhà mình nhé.

Khi thưởng thức sữa chua, bạn có thể ăn cùng với các loại trái cây như dâu, kiwi, táo, lê,... để cảm nhận trọn vẹn hương vị thơm ngon.

Với những cách ủ sữa chua trên đây, bạn có thể tự thực hiện tại nhà mà không cần dùng máy. Chúc bạn thành công với các cách ủ sữa chua này nhé!

