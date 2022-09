Sẽ nới room tín dụng cho các ngân hàng trong 1-2 ngày tới Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khẳng định như vậy họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 6/9. Ông Tú cho hay, kế hoạch mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%, được NHNN đưa ra từ đầu năm. Tới hết tháng 8, con số này đạt 9,91%. Mức tăng này được đánh giá là rất cao so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, các ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tín dụng được giao. Như vậy, với hạn mức tín dụng còn lại, khoảng hơn 4%, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết NHNN sẽ tiếp tục giao cho các ngân hàng trong 1-2 ngày tới. Tuy nhiên, sau khi xem xét từng ngân hàng, cơ quan này sẽ thông báo cụ thể tới từng nhà băng, không công bố công khai. Đối tượng được ưu tiên giao chỉ tiêu là các ngân hàng có chỉ số hoạt động tốt, lành mạnh và hệ số an toàn cao. Ông Tú cũng cho rằng, thời gian qua có biến động tăng nhẹ lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, lãi suất cho vay bình quân chỉ là 7,9-9,5% và lãi suất huy động bình quân là 6,3-6,8%. Theo ông, đây là mức "khá hợp lý". (N. Hà)