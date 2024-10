Cảnh trong phim "Joker: Điên có đôi". Ảnh: WB

Joker: Điên có đôi, phần 2 của bom tấn Joker từng làm điên đảo các rạp chiếu 5 năm trước ngay khi công chiếu ngày 4/10 vừa qua đã lập tức leo lên vị trí số 1 phòng vé dù doanh thu chỉ đạt chưa đầy 6,6 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam sáng 7/10.

Tính cả doanh thu các suất chiếu sớm, Joker 2 mới thu về 8 tỷ đồng, con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của nhà phát hành nếu so với doanh thu của phần 1 ở Việt Nam. Phần 2 có hơi hướng nhạc kịch được cho là lý do khiến bộ phim khó bán vé hơn. Trong khi đạt doanh thu khá thấp ở Việt Nam nhưng cuối tuần qua Joker: Điên có đôi thu về tới 40 triệu USD mở màn ở khu vực Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Đố anh còng được tôi (I, The Executioner) có sự góp mặt của Jung Hae In vẫn duy trì vị trí á quân phòng vé khi thu về 4,6 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu lên 21,6 tỷ. Vị trí tiếp theo thuộc về phim kinh dị Kumanthong: Chiêu hồn vong nhi với 4,1 tỷ đồng dịp cuối tuần qua.

Trong khi đó, Cám giảm mạnh sức hút và doanh thu khi bị đẩy xuống vị trí thứ 4 bảng xếp hạng khi chỉ thu về thêm chưa đầy 4 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, xếp hạng 4. Tuy vậy, hiện phim đã đạt 93,5 tỷ đồng.

"Robot hoang dã" có chi phí sản xuất 78 triệu USD (khoảng 1950 tỷ đồng). Ảnh: DreamWorks Animation

Bất ngờ lớn nhất cuối tuần qua là sự xuất hiện chớp nhoáng của Robot hoang dã (The Wild Robot) - tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên được giới phê bình đánh giá là phim hoạt hình hay nhất năm 2024 với nội dung cảm động cùng phần hình ảnh và âm nhạc hoàn hảo.

Robot hoang dã tới 11/10 mới chính thức công chiếu tại Việt Nam nhưng đã tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội sau các suất chiếu sớm cuối tuần qua. Dù chỉ ra rạp trong 2 ngày nhưng phim đã thu về 3 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ bùng nổ phòng vé khi chính thức công chiếu cuối tuần này.

Trailer phim "Robot hoang dã":