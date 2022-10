Cặp song sinh 500g chào đời ở tuần thai thứ 25 sống sót thần kỳ

TS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chiều 5/10 cho biết ngày 16/5, chị Hoàng (đã đổi tên, 26 tuổi, ở Ứng Hoà, Hà Nội) đang theo dõi mắc Covid-19 bất ngờ vỡ ối, chuyển dạ ở tuần thứ 25.

Cặp song sinh cực kỳ non tháng chào đời 500g mỗi bé nay đã đạt từ 3,3kg-3,6kg. Ảnh: Võ Thu

Trước đó, mẹ cháu đã từng đau đớn mất con vì sảy thai và chết lưu. Để có bầu 2 bé, chị Hoàng trải qua 2 lần can thiệp hỗ trợ sinh sản.

Bác sĩ mổ cấp cứu đón 2 bé nhỏ một trai một gái chỉ 500g mỗi cháu, bé bằng nắm tay. "Thậm chí, mẹ bé không nghĩ là trẻ có thể sống được nên đặt tạm tên con là Nguyễn A, Nguyễn B" - TS Trác nói.

Cặp song sinh được chuyển ngay về Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh. Chia sẻ về những khó khăn khi nuôi dưỡng cặp song sinh, TS Trác cho hay sau 3 tuần, hai bé mới hồi phục 500g lúc đầu khi sinh. Sau đó mỗi tuần các bé tăng 15% cân nặng. Hai bé phải thở máy 43 ngày, thở CPAP trong 17 ngày và thở oxy trong 30 ngày.

“6 ngày đầu sau sinh, thầy thuốc nuôi trẻ ăn 1ml/bữa gồm 20 giọt sữa; sau 2 tuần trẻ ăn được 6ml, sau 23 ngày ăn được 10ml/bữa… Điều dưỡng phải nhỏ từng giọt cho trẻ ăn. Việc nuôi tĩnh mạch, lấy ven vô cùng khó khi toàn bộ tay, chân trẻ không bằng ngón tay út của người lớn” – TS Trác cho biết.

Đến ngày 5/10, sau gần 5 tháng, 2 trẻ đã đạt lần lượt 3,1kg-3,6kg, tương ứng tuổi thai 41 tuần. Những ngày gần đây, mỗi ngày trẻ tăng thêm 100g. Đặc biệt, các phát triển phản xạ, thần kinh vận động tương đương trẻ bình thường. Trẻ đã tự thở khí trời, ăn một ngày được 600-700ml.

“Trẻ có cảm xúc mỉm cười tự phát, khi được massage trẻ biết thể hiện sự dễ chịu” – TS Trác nói.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết viện đã từng nuôi dưỡng thành công những trẻ sơ sinh chỉ nặng 400g-600g, nhưng đây là cặp song sinh đầu tiên chỉ nặng 500g nuôi sống được thành công, đánh dấu bước tiến vượt bậc của việc chăm sóc trẻ non tháng thấp cân.

Năm ngoái, bệnh viện nuôi sống em bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam, chào đời khi mới 27 tuần thai trọng lượng 400g. Bệnh viện cũng từng nuôi sống 3 bé sinh non nặng 500 g, 5 trẻ sinh non 600g, tuy nhiên là trường hợp sinh đơn lẻ, không phải sinh đôi.

Với những trẻ cực kỳ thấp cân, non tháng (cân nặng dưới 1kg, tuổi thai dưới 28 tuần), tất cả các cơ quan như gan, thận, não, phỏi, tuần hoàn... vô cùng non yếu.

Trong 3 ngày đầu sau sinh, những trẻ này có nguy cơ ngạt; suy hô hấp; hạ thân nhiệt; xuất huyết não, phổi; khó khăn trong nuôi dưỡng vì dễ viêm ruột hoại tử; nhiễm trùng sơ sinh; rối loạn chuyển hoá; vàng da, tan máu, thiếu máu...

Muộn hơn, trẻ có nguy cơ bại não, tàn tật giảm vận động; tăng động giảm chú ý, khó khăn trong học tập; xơ phổi; bệnh lý võng mạc; nguy cơ đột tử cao; dễ bị nhiễm trùng; suy dinh dưỡng... và nhiều bệnh lý khác.