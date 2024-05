Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy; ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin ban đầu, vụ cháy nhà trọ xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24/5. Ngôi nhà này nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, ngôi nhà cho thuê trọ có 3 tầng, tại tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Hiện trường vụ cháy nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.

Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ rộng chưa đến 2m, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại hiện trường có hơn 10 xe cứu thương của nhiều lực lượng ứng trực sẵn bên ngoài.

Nhiều xe cứu thương trực bên ngoài hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Đến hơn 3h sáng, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lực lượng chức năng đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng.

Nhiều nạn nhân của vụ cháy được đưa ra ngoài bằng cáng. Ảnh Đình Hiếu

Đến 4h30 sáng cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn đã thực hiện xong.

Nhiều cáng cứu thương cùng lực lượng y tế trực sẵn bên ngoài vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cũng cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện UBND phường Trung Hòa xác nhận, đã ghi nhận nhiều người tử vong.

Đến hơn 3h sáng, lực lượng chức năng liên tục đưa các nạn nhân từ hiện trường vụ cháy ra ngoài bằng cáng. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 14 người chết và đang tiếp tục thống kê, xác định danh tính.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.