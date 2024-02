Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giá điện với mức độ và thời điểm phù hợp

Cùng với quán triệt không để thiếu điện và xăng dầu, theo Báo Dân Trí, Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tác động đến lạm phát.

Đây là một trong những chỉ đạo được nhấn mạnh trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024 vừa được Chính phủ ban hành.

Chính phủ: Nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, theo VTV, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền ban hành; kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân.

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh là 15,4 triệu (gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu), duy trì từ tháng 7/2020.

Tiêu thụ điện giảm mạnh dịp Tết, cảnh báo điện tái tạo sẽ phải xả bỏ

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC, còn gọi là A0) vừa có thư ngỏ gửi các đơn vị phát điện, các tổng công ty Điện lực về việc phối hợp nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng trong những ngày Tết.

Theo A0, việc không huy động được hết công suất từ tất cả các loại hình nguồn điện, kể cả từ các nguồn năng lượng tái tạo (như thủy điện nhỏ, điện sinh khối, nhà máy điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà và điện gió) là không tránh khỏi.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đề nghị các đơn vị phát điện, các tổng công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo điện tết Nguyên đán 2024

A0 đề nghị các đơn vị phát điện tuyệt đối chấp hành lệnh điều độ điều khiển công suất nhà máy điện khi xảy ra thừa nguồn, nghẽn mạch để đảm bảo giữ ổn định hệ thống điện (tần số, điện áp...).

Thủ tướng ra công điện thông đường cho nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt hỗ trợ khai thác tuyến vận tải container đường sắt liên vận quốc tế Việt - Trung để tăng lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản vận chuyển qua đường sắt nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ách tắc đường bộ qua cửa khẩu.

Tài khoản chứng khoán mở mới tăng vọt trong tháng áp Tết

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tính đến hết tháng 1/2024.

Báo Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ VSDC cho biết, tổng số lượng tài khoản các nhà đầu tư là hơn 7,41 triệu, tăng hơn 125.300 tài khoản so với cuối tháng 12/2023.

Đáng chú ý, số lượng mở mới tăng mạnh chủ yếu ở nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước. Cụ thể, nhóm này mở mới tăng 125.048 tài khoản chỉ sau một tháng, nâng lũy kế đến hết tháng 1/2024 đạt hơn 7,35 triệu tài khoản.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng thêm 121 tài khoản, đạt 16.356 tính đến cuối tháng 1/2024. Còn lại, số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài (cả tổ chức và cá nhân) là 45.571 tài khoản, tăng thêm 187.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay ngay từ những tháng đầu năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn về việc tăng trưởng tín dụng năm 2024 gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo An Ninh Tiền Tệ, NHNN cho biết, tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây. Do đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024.