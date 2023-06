Theo ông, phía Ukraine đã ngừng sử dụng xe bọc thép với số lượng lớn. Thay vào đó, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu cho binh lính đổ bộ từ xe tăng để tiến hành cuộc tấn công.

Tuy nhiên, chỉ huy DPR nhấn mạnh, pháo binh Nga đang đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công của quân đội Ukraine.

Cũng theo ông Khodakovsky, quân đội Ukraine đang rút lui chiến thật và cũng rất nỗ lực tiếp tục đột phá.

“Rất khó tính toán được tình hình và sự phức tạp của chiến sự trước những thay đổi trong chiến thuật của đối phương”, ông Khodakovsky nói thêm.

Ảnh: RIA Novosti

Hơn 1.800 ngôi nhà ở Kherson bị ảnh hưởng do vỡ đập Kakhovka

Ông Oleksandr Prokudin, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kherson do Ukraine bổ nhiệm cho biết trên kênh Telegram, hơn 1.800 ngôi nhà bị ngập trong khu vực Kherson (phần do Kiev kiểm soát) do sự cố khẩn cấp tại đập thủy điện Kakhovka.

“Cường độ lũ lụt đang giảm dần. Nhưng thiệt hại đáng kể do nước ở con đập vẫn tiếp tục chảy. Theo dự báo, trong 20 giờ tới mực nước sẽ dâng thêm 1m. Tính đến sáng nay (7/6), 1.852 ngôi nhà bị ngập ở vùng hữu ngạn Kherson. Ngoài ra, 1.457 người đã được sơ tán”, ông Prokudin cho biết.

Theo chính quyền thành phố Nova Kakhovka, vụ vỡ đập Kakhovka gây trận lũ với mức đỉnh lên tới 12m tại thành phố gần đó, nhưng mực nước bắt đầu rút dần.

