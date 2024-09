Mới đây, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) phát thông báo, cho học sinh toàn trường nghỉ học từ 13h30 chiều 10/9.

Quyết định này nhà trường đưa ra căn cứ vào thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội và nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển từ trường về nhà trong chiều nay.

Theo đó, nhà trường cho hay, các gia đình có thể thu xếp, liên hệ giáo viên để đón con đón con sớm tại trường. Đối với những học sinh đi xe buýt của trường, giáo viên phụ trách xe sẽ liên lạc với cha mẹ học sinh để thống nhất thời gian đón trả.

Tất cả các câu lạc bộ của trường cũng sẽ dừng hoạt động trong chiều nay 10/9. Nhà trường cũng lưu ý, đối với những trường hợp cha mẹ học sinh không thu xếp đón con sớm được, trường sẽ quản lý và trả học sinh như các ngày thường.

Trưa nay, một trường mầm non ở quận Thanh Xuân cũng phát thông báo tới các phụ huynh: “Theo dự báo thời tiết, chiều nay, khu vực Hà Nội có mưa to và dễ có nguy cơ gây ngập úng. Nhà trường vẫn tổ chức đầy đủ các hoạt động cho các con. Tuy nhiên, trường sẽ mở cửa để phụ huynh thu xếp thời gian đón con sớm, bắt đầu từ 15h30 để đảm bảo an toàn cho các con và quá trình di chuyển phương tiện”.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Hà Trung (một phụ huynh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chiều nay, anh sẽ chủ động đi đón con học mầm non sớm để yên tâm hơn, dù nhà trường có chủ động thông báo cho nghỉ sớm hay không.

Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, ngập lụt hiện nay, Trường THCS Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) cũng đã quyết định chuyển đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến. Cụ thể, thời gian áp dụng là từ ngày mai 11/9 cho đến khi có thông báo mới.

Nhà trường cũng lưu ý các phụ huynh đảm bảo cho các con thiết bị học tập chuẩn bị sẵn sàng, kết nối internet, có không gian yên tĩnh để tập trung cho việc học qua nền tảng trực tuyến.

Các học sinh lưu ý thực hiện nghiêm túc nội quy học tập trực tuyến, và liên hệ kịp thời với gia đình, thầy cô khi cần hỗ trợ.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Huyền Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ cho hay, chiều nay, trường cũng đẩy giờ học sớm lên 30 phút để học sinh có thể về sớm hơn.

Theo bà Trang, do trường có nhiều học sinh đến từ nhiều nơi trong thành phố nên nhà trường quyết định đổi hình thức học tập. “Nếu ngày mai diễn biến thời tiết còn phức tạp thì chúng tôi sẽ tiếp tục thêm 1 ngày nữa học online, bởi tình hình này học sinh đi học quá vất vả.

Trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, nhà trường rất mong các thầy cô giáo, các học sinh và phụ huynh chú ý di chuyển cẩn trọng, an toàn và chăm sóc sức khỏe thật tốt”.

Không chỉ trường này, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng quyết định chuyển phương thức học tập sang trực tuyến.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN cũng phát thông báo, tất cả các lớp phần tổ chức giảng dạy từ chiều ngày 10/9 chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến.