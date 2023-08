Chiều 9/8, Công an huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đã tạm giữ đối với ông Nguyễn Văn Thành (SN 1985, ở xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thành bị công an bắt. Ảnh CACC.

Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quốc C. (SN 1984, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 7/8, công an tiếp nhận đơn trình báo của ông Đào Văn S. (SN 1973, ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) về việc mất xe máy vào khoảng 10h ngày 6/8. Chiếc xe nhãn hiệu Honda DYLAN màu đỏ mang BKS: 29T6 – 63XX, trị giá khoảng 5.000.000 đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ Nguyễn Văn Thành là đối tượng trộm cắp chiếc xe của anh S.

Đối tượng Nguyễn Quốc C. làm việc với cơ quan công an. Ảnh CACC.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Thành khai nhận, sau khi trộm cắp đã mang xe đến cửa hàng mua bán phế liệu ở thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm bán cho ông Nguyễn Quốc C. với số tiền 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận, trước đó đã trộm cắp 2 xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cả hai chiếc xe Thành đều mang bán cho ông C. với giá 1,8 triệu đồng và 0,8 triệu đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông C. đã thừa nhận biết chiếc xe trên do Thành trộm cắp được nhưng vì lợi nhuận nên vẫn mua để bán kiếm lời.